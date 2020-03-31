Angelababy𡃁模時期火辣舊照再出土　超大尺度性感形象野艷

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Angelababy（楊穎）擁有四分之一的德國血統，因此五官標致外形出眾，多年前以𡃁模身份出道時經已迷倒不少粉絲。如今已成人母的她依然是女神級人物，絲毫沒有生過小朋友的痕跡。有網民回顧Angelababy𡃁模時期的照片，與現時走保守路線的她截然不同，不過火辣身材卻令網民連連讚歎。

已成人母的Angelababy依然是女神級人物。（Instagram：@angelababyct）

在其中一張照片中，Angelababy穿上一件白色連身泳衣，胸前位置的鏤空設計性感度滿瀉，再披上一件毛毛披肩盡顯型格。

Angelababy穿上一件白色連身泳衣，胸前位置的鏤空設計性感度滿瀉。（微博：@鵝組吃瓜群眾 ）

亦有網民翻出另一批照片，金色頭髮的Angelababy突破拍攝尺度，身穿露出小蠻腰的黑色流蘇吊帶背心，以及一件小內褲，大騷美背和平坦小腹之外，人魚線位置的十字架紋身亦若隱若現，盡顯女性的神秘魅力。據稱，這是Angelababy當時和陳偉霆相戀時的「情侶紋身」，二人的右腰側均有相同的紋身。

Angelababy身穿露出小蠻腰的黑色流蘇吊帶背心。（微博：@網紅揭秘 ）

大騷美背和平坦小腹之外，人魚線位置的紋身亦若隱若現。（微博：@鵝組吃瓜群眾 ）

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