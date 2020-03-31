【收視滯後報告】《法證先鋒》收視再創高　但討論區反應持續冷淡

《法證先鋒IV》經常出現的畫面，成班主角V字型戴晒黑超行出嚟，唔係話佢哋唔型，個個都好型，但以呢個方式出現，後生嗰批未必覺得型喎。

收視滯後報告又出爐，今日討論的是３月１６日至３月２２日的收視，TVB收視可以說受到疫情影響的關係，收視大升了近一個多月，《法證先鋒IV》開播以來尤如坐火箭一樣升上高位，首週平均收視35.7，1點收視等於65390，即係有230萬人收看，即係全港三份一人收看，但奇怪的是討論區竟然無人討論，是受社會事件影響嗎?，但上年《金宵大廈》依然在討論區爆post，所以不能以這個作藉口，有些網友認為「套劇網上冇人講即係垃圾啦!」未必，劇集沒有人討論的原因，質素是有影響，但另一個原因是這套劇題材，只是「射不中」討論區網民。

點擊看3月16日至22日各劇集及節目收視

在個多月來，討論區比較多人討論的劇集，分別是ViuTV《二月廿九》台劇《想見妳》，兩套劇有一個共同點，就是有穿越橋段，除了這個必殺吸引包裝，每集亦有一些懸念位，場景會有隠藏彩蛋，背景音樂亦有精心設計，觀眾有很多想像及討論空間，可以在討論區和其他人分享，但需要觀眾好留心地收看劇集，反觀《法證先鋒IV》套路就較易入口，觀眾好快有熟悉感，這是無可厚非，因為TVB目標觀眾是700萬人入面的大多數，那就是最多人看得懂的程度，亦是無綫劇的特點容易明白，大部份劇集，觀眾不需要每集追看，你由那一集開始看起，都能極速融入，可以算是「世界橋」，既然大家都清楚了解，那在網上的討論度就自然較低。

《二月廿九》收視雖然只得三點，但在網上討論度甚高。

雖然TVB的觀眾羣是最大多數，那二百幾萬觀眾，相信年輕一羣未算太多，就算真的有開電視收看，他們的心態已同上一代不同，無綫劇在他們心目中的位置，大家心中有數，其實有留意TVB藝人ig都知，不少無綫藝人近來都追捧韓劇《愛的迫降》《梨泰院Class》，一個在IG開心share,引來不少同行留言討論，但真的沒幾個開post講TVB劇，所以說即使《法證先鋒IV》有36點，甚至40點收視也好，都意義不大，因為年青市場不斷流失，而那個年齡層不是13歲至20歲，而是最有消費力、經濟能力的一群，就算不懂經濟學也知道，流失年青觀眾不是一件好事，TVB不應被一時的收視興奮而沖昏頭腦，因為你高收視是基本要求，趁機吸納年青觀眾才是王道。