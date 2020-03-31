阿嬌居家隔離深夜睇抖音直播　竟為小鮮肉課金4萬唔手軟

近年內地直播平台抖音興起，不少主播都靠粉絲的「打賞」賺取高收入。早前從馬來西亞返港展開14日居家隔離的鍾欣潼（阿嬌），今日（31日）凌晨竟然在一位抖音主播余衍隆的直播間「出現」，她更豪擲近兩萬元人民幣，連刷多份虛擬禮物打賞小鮮肉，掀起網民熱議！

鍾欣潼（阿嬌）日前從馬來西亞返港後展開14日居家隔離。（微博@鍾欣潼）

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網上經常流傳有土豪向美女直播主打賞巨額禮物的新聞，今日（31日）凌晨兩點，有網友在內地小鮮肉男星余衍隆的直播間中發現阿嬌的留言，出手闊綽的她不斷打賞禮物，更狂刷近2萬元人民幣點唱近期最Hit的《淡黃的長裙，蓬鬆的頭髮》。在直播期間，阿嬌笑言自己是睇中對方靚仔才入直播間，完全不顧自己人妻的身份。此外，有網民爆料阿嬌前前後後為這位小鮮肉男主播課金4萬元人民幣，而且她還擁有該直播間管理員的身份，看來阿嬌真的是小鮮肉的粉絲！

阿嬌前前後後為這位小鮮肉男主播課金4萬元人民幣！（抖音截圖）

出手闊綽的阿嬌在直播期間不斷打賞禮物。（微博@小羊環遊記）

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據知這位小鮮肉男主播余衍隆今年20歲，畢業於上海視覺藝術學院，目前是一位演員。身高176CM、體重60KG的他熱愛健身，大隻有型，曾在2018年《快樂男聲》中獲得廣東省100強，更曾參與韓國SM娛樂公司教育練習生的培訓。眼大大、鼻高高的余衍隆打扮十足十韓星，擺任何Pose都Chok到爆，難怪阿嬌都被他迷倒啦！

余衍隆Chok到爆！（IG@_cchucky_）