萬綺雯歐陽震華完約即被TVB「下架」　《伙記辦大事》成告別作？

萬綺雯前幾年轉戰內地，拍劇之集亦有演舞台劇。（微博圖片）

自2016年拍畢《致命復活》後，萬綺雯一直未有再為無綫拍劇，事業重心轉向內地。直到去年，萬綺雯終於「出山」，並與歐陽震華於《伙記辦大事》合作，令唔少劇迷都十分期待。之不過，3月與無綫完約嘅萬綺雯，似乎未有續約嘅舉動，而喺無綫嘅網頁當中，萬綺雯已不存在。換言之，談判失敗，《伙記辦大事》成了萬綺雯在無綫的告別作。

《伙記辦大事》去年低調地開拍，就連記者會都未有安排傳媒到場採訪。（微博圖片）

萬綺雯於2012年時雖然係以部頭約形式加入無綫，但一劇接一劇，火速奠定一線花旦地位。至2015年，無綫有意簽萬綺雯做親生女，但遭她婉拒，原因是當時愛貓離世，加上劇接劇缺乏休息。翌年，萬綺雯拍畢《致命復活》後，便與馬浚偉演出舞台劇《偶然．徐志摩》，為此，更辭演老表系列第三輯《老表，畢業喇！》。



在上海出演舞台劇《紙飛機的天空》，同歐陽震華合作。（視覺中國）

另外，同為《伙記辦大事》男主角嘅歐陽震華，去年客串《愛·回家之開心速遞》創近33點收視，當時他曾表示樂於客串，但原來歐陽震華亦已靜悄悄地完約無。對於完約一事，《香港01》曾向萬綺雯求證，但暫時未獲回覆。