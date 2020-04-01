《法證先鋒IV》創高收視　監製梅小青隨時復出開拍：好多嘢話唔埋

《法證先鋒IV》26集收視40點，台前幕後今日出席祝捷記者會。(陳芷穎攝)

TVB重頭劇《法證先鋒IV》贏盡口碑和收視，第26集7天跨平台收視更高達40點，觀眾人數超過200萬人今日（1/4），《法證先鋒IV》監製梅小青及一眾演員黃浩然、譚俊彥、陳煒，朱晨麗等現身將軍澳電影城舉行記者會。對於劇集創下高收視，監製小青姐非常開心，更第一時間同演員分享好消息：「第一個話畀浩然聽同埋幕後工作人員，好開心。40點收視我冇諗過，好喜出望外，大結局希望好成績。」

黃心穎本來有份參演《法證先鋒IV》，不過因「安心事件」令她形象插水，TVB隨即找來湯洛雯頂替「徐意」一角。小青姐最開心看到觀眾接受「換人」一事：「由覺得點解我哋換人，到而家話如果再拍《法證V》要用返同一班人，好開心接受咗一班演員。」《法證先鋒IV》是小青姐的告別作，對於會否親自操刀開拍《法證先鋒V》，小青姐表示一切都有可能，但目前要先休息一段時間：「大家咁鍾意睇，我覺得（有續集）唔出奇。我點都要休息，因為我囝囝催咗我兩年，同埋我都做咗40幾年，想嘗試下慢活生活。趁而家行得郁得，精神好就享受下生活先。（有咩條件會吸引你復出？）好簡單，有一班志同道合嘅人去做好套劇，又或者我突然想再做，有合拍嘅人同好製作，有我想做嘅劇種就到時再算。好多嘢話唔埋，但而家最想最想係休息先。」至於《法證先鋒V》會否由小青姐老公，著名監製劉嘉豪接力開拍，小青姐說機會不大：「嘉豪哥有佢鍾意嘅劇種同專長，佢未必鍾意咁做。」