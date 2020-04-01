女網民指控男友搭上「女主播」兼約炮　ERROR四子竟成「嫌疑犯」

娛樂圈時有發生感情糾紛，最近有位匿名網友便在一個Instagram專頁中貼文自爆被一名男生欺騙感情，而且這名男生更是「成日上ViuTV節目」、「同人搞音樂會」，暗指對方是圈中人。女事主在文中指出自己在兩年半前讀中學時認識對方，覺得對方雖然「戇直」但有「才華」，所以被對方深深吸引：「識彈結他又識打籃球，而且仲係電競選手！」又指對方本身有女朋友，但後來感情生變，所以最後與她走在一起：「佢同佢女朋友分咗手之後同我關係愈來愈親密，令我愈來愈鍾意佢，所以我忍唔住同佢告白咗！而佢都好快就接受咗我嘅告白，所以我哋一齊咗。」

女事主透露男友一直好愛、好照顧她，可是直到上年卻出現變卦，感覺對方刻意疏遠她，更被對方三番四次責罵：「我明知道佢搭上咗女主播，喺我面前同人哋曖昧……最令我痛嘅係連我生日一句生日快樂都冇講就趕住去同人打機。」上月28日，男友以壓力太大為由提出分手，而她之後亦從好友口中得知一個驚天大秘密：「原來佢有同我身邊嘅朋友提出約炮要求，甚至想上人哋屋企瞓呢啲咁過分嘅要求，仲要嗰時我哋仲係熱戀緊，當我啲朋友拒絕，佢就威脅佢哋唔可以話畀我聽，我啲朋友問佢點解有女朋友仲想約炮，佢就話因為搞厭咗我，想試下其他！」

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帖文公開不足24小時，即吸引超過300則網友回應，不少人更「法證先鋒」上身，打算從文中的蛛絲馬跡，查出他們口中「賤民」的真正身份，而經常在ViuTV節目出鏡的ERROR成員、《全民造星II》參賽者更成為「嫌疑犯」。

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有份被網友懷疑的ERROR成員保錡（吳保錡）接受《香港01》訪問時便否認自己是主角，直指與事件毫無關係：「黐線，首先我唔係電競選手，其次我係踢波唔係打籃球，同埋我係唔打機，仲有我好明顯唔係戇直啦，我都同全世界講過，我以前係MK仔嚟，我返過地盤㗎嘛！」