【法證先鋒IV】張曦雯兇狠眼神獲激讚　期待再演奸角：邪惡但好型

Kelly有信心大結局收視會保持到40點。（葉志明攝）

《法證先鋒IV》贏盡口碑和收視，第26集7天跨平台收視更高達40點，觀眾人數超過200萬人，今日（1/4）《法證先鋒IV》總監製梅小青及一眾演員黃浩然、譚俊彥、陳煒、朱晨麗，張曦雯等現身將軍澳電影城舉行記者會。對於劇集創下高收視，在劇中飾演Final Boss的張曦雯（Kelly）非常開心，亦感謝觀眾的支持：「有個咁好嘅角色，觀眾又好期待，所以好感恩。」雖然大結局的收視未公布，Kelly有信心會保持到40點：「第26集都有40點，觀眾冇理由唔睇落去。大結局又透露我係終極boss，希望大家有留意。」

如果有《法證先鋒V》，Kelly直言很想參演。（葉志明攝）

劇集大受觀眾歡迎，如果有《法證先鋒V》，Kelly直言很想參演：「希望我有份參與，要睇小青姐（梅小青）身體如何，希望可以開多起碼一輯。（期望原班人馬？）梗係原班人馬，唔係我咪冇份。《法證先鋒IV》我係最後幾集先出，希望《法證先鋒V》我可以多啲參與，同浩然、朱朱拍多啲一家人深厚嘅感情會更加好睇。」

Kelly在劇中飾演Final Boss，兇狠眼神獲網民大讚。（葉志明攝）

Kelly在劇中飾演Final Boss，兇狠的眼神獲網民大讚，她說除了自己下了苦功外，亦要感謝幕後人員：「搵我最好嘅位剪埋一齊，成件事就好睇，多謝導演帶領。一直都好想演（壞人角色），好似打機咁，做終極Boss都好型，好邪惡但好型，希望繼續有機會挑戰。」Kelly早前透露外籍男友常去的健身室，有新冠肺炎確診者到過，因此需自我隔離14天：「為安全起見，佢要自我隔離14日，有同佢Facetime，喺窗口同佢Say Hello，咁佢而家Ok。而家冇嘢喇，噚日見到佢。」