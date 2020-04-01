【張國榮逝世17週年】陳敏之難忘同哥哥合作：好記得佢把聲

黎諾懿和陳敏之出席TVB兒童節目《Think Big天地》記者會。 （葉志明攝）

黎諾懿和陳敏之今日（1/4）現身將軍澳電視城出席TVB兒童節目《Think Big天地》記者會，節目由下周起將一連播放七日。而諾懿和敏之分別會教小朋友下廚及手工藝，敏之手工藝了得，更經常協助囝囝完成勞作：「囝囝好多功課要幫手，其實大部分都係媽咪整，我老公都話好靚。」疫情持續肆虐，復課無期，為人父母的諾懿和敏之亦大感疲累，敏之說：「佢哋好多電，尤其係男仔，喺屋企放唔晒啲電，12點仲喺度跳緊。」諾懿指囝囝未明為何不能外出：「有時去超市買嘢，佢話想跟埋爸爸出去買，我話唔得，出面好多病毒，佢覺得我哋去玩又掉低佢，要解釋得好清楚畀佢聽。好彩係我老婆哥哥3個小朋友住附近，起碼有幾個人一齊玩。希望疫情快啲過。」

敏之手工藝了得，經常協助囝囝完成勞作。（葉志明攝）

有失必有得，疫情令諾懿和敏之多了時間與囝囝相處，敏之份外珍惜：「幾難得我又唔使返工，又可以同佢一齊。要好好珍惜，到時佢大個咗，佢都唔需要成日痴住我哋。」諾懿深表認同：「我自己都係囝，囝大個係唔會痴屋企，會痴女朋友。拍拖嗰時一定係爸爸媽媽唔好跟住我，佢要有個性，獨立。我都當個囝大咗唔痴屋企，潑咗出去。」今日（1/4）是哥哥張國榮逝世17年的日子，作為哥哥Fans的敏之亦感到難過：「17年前，同一年亦都係我爸爸過身，嗰時爸爸3月過身，哥哥4月，嗰年係灰到不得了。每年都會記住，會懷念爸爸又會懷念哥哥，所以就剪咗條片去紀念佢。我以前做Model就拍過哥哥其中一個MV，感覺好開心，佢同我講嘢，都會好記得佢把聲。」