【新冠肺炎】李君妍接受深喉檢測並入住隔壁營　好友留言打氣　

TVB女藝人李君妍同住家姐確診新冠肺炎，她已立即通知公司，她有份拍攝的《姊妹淘》已急停外景拍攝，節目拍檔孫慧雪和蔡嘉欣亦馬上進行自我隔離14天。李君妍今日在IG主動公布自己已入住隔離營。

李君妍指自己已入住隔離營，不少人留言為她打氣。（IG截圖／lolaaurora ）

李君妍接受深喉唾液化驗，初步呈陰性，在IG更新狀況：「我已在隔離營，靜養中。剛知道我的深喉唾液化驗，測試結果為陰性。我會依照指引留在隔離營14天，努力保持身體健康。抱歉引起身邊朋友及公司同事們的憂慮，我在這裏再次感謝大家的關心。謹此希望大家身體健康，我亦能早日回到家中。」圈中好友包括孫慧雪亦有留言為她打氣。

李君妍（左）31號早上同蔡嘉欣（右）孫慧雪（中）為節目錄音，當時未有戴口罩，孫慧雪和蔡嘉欣馬上自發隔離。（IG圖片／snow711）

李君妍有份演出的新劇《食腦喪B》，監製吳冠宇表示會先將李君妍戲份取消，之後再作安排。《姊妹淘》拍檔孫慧雪當日得知李君妍家人確診，作為人母的她，選擇到酒店隔離以免感染家人，與仔仔分離，母子視像通話隔空一起哭，聞者心酸。孫慧雪亦有接受快速測試，雖然呈陰性，不過她擔心未必準確，所以選擇繼續隔離，並進一步做唾液檢測。

孫慧雪為了家人着想，被迫與仔仔分離。（IG圖片／snow711）