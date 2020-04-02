【新冠肺炎】孫慧雪快速測試結果出爐　曾與李君妍共同分享食物

新冠肺炎香港確診個案近800宗，無綫（TVB）藝員李君妍（Aurora）同住家姐喺3月31日確診，當日早上Aurora有返電視城開工拍攝節目《姊妹淘》，錄影時工作需要除下口罩，令佢嘅拍檔孫慧雪表示擔心唔敢返屋企，要自我隔離並自行做快速測試。

連日來孫慧雪（中）同李君妍（左）一同拍攝，聽到對方家人確診的確心驚驚。（IG：@snow711）

李君妍嘅深喉檢測報告呈陰性，阿雪亦喺IG貼出快速測試結果：「第一個快速測試呈陰性，算係一個好消息，雖然而家太快測並未準確，所以為咗大家安全，我會繼續自我隔離，並進一步做唾液檢測，好多謝關心我嘅朋友們，我嘅好朋友們甚至話要嚟攞物資俾我，話佢哋唔驚，我當然無俾佢地咁做啦！我真係好多人𡃶呀！我ok呀！想話你哋知唔駛擔心我呀！」

孫慧雪同李君妍拍攝時無戴口罩，仲一齊分享食物。（IG：@snow711）

囝囝Riley剛剛2歲半，阿雪除咗開工一向親力親為湊仔，估唔到呢次疫情搞到佢地母子要暫時分離14日。有粉絲留言問阿雪點解要隔離，佢回應話：「因為我密切嘅工作伙伴，屋企人確診，而我同佢工作咗三日，冇戴口罩，仲一齊介紹食物時共同分享食物～」首個晚上阿雪難掩愛子之情，貼出母子合照話：「BB，媽媽真係好掛住你呀！」希望14日隔離期早日完結。

孫慧雪表示自己第一次快速測試呈陰性。（IG：@snow711）

被逼母子分離14日真係好慘。（IG：@snow711）