「龍母」公開籌250萬抗疫　同幸運兒共進晚餐竟被指食人血饅頭

新型冠狀肺炎（COVID-19）全球疫情持續惡化，早前已有不少明星包括「死侍」夫婦Ryan Reynolds、Blake Lively、阿諾舒華辛力加（Arnold Swarzenegger）、Kylie Jenner等捐款及醫療物資予前線醫護及有需要人士，在HBO劇《權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演「龍母」的Emilia Clarke日前就發起募捐，並會在捐款者中抽出12位隔空晚餐，可惜被大批網民批評。

Emilia Clarke憑「龍母」一角人氣急升。（Getty Images）

龍母日前在Instagram上載影片，表示知道國民保健署（National Health Service，NHS）不夠床位而未能盡快為確診COVID-19的病人治療，故公開呼籲大家能夠踴躍捐款籌25萬英鎊（約240萬）至之前所設立的慈善基金「Same You」，為抗疫出一分力。另外，她表示被隨機抽出的幸運兒能夠跟自己一起下廚兼共進晚餐，更可以談天說地。號召民眾捐款原本是出於好意，但有部分網民就留言批評龍母的做法，更認為她能夠輕鬆地捐出25萬，而不是叫粉絲為了跟她共進晚餐而捐錢。加上由於疫情的關係，有很多人失業或陷入經濟困難，這樣做的話只會令民眾困境雪上加霜。

另外還有網民直斥龍母憑《權力遊戲》（Game of Thrones）較後期的集數賺了900萬美元（約近7000萬港元），現在更要大家拿出金錢來讓她夜晚睡得好。不過都有支持者為龍母反擊，指龍母過往都為腦部創傷的患者設立慈善基金及捐錢，而此事只是龍母想為大家在抗疫期間帶來一些樂趣，根本沒有強迫人捐錢。

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