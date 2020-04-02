黃浩然任MASKeeper宣傳大使：每次除口罩都提心吊膽

王浩然教大家如何使用MASKeeper口罩暫存夾先係最安全有效。

有商場推出「LOVE TO SHARE」企劃，於4月初免費送出合共15,000個MASKeeper口罩暫存夾，並搵嚟黃浩然擔任宣傳大使，喺拍攝宣傳短片當中，大家嘅防疫功夫都做到足，黃浩然表示放心：「大會安排清潔隊伍在拍攝前一日及拍攝後為場地進行消毒，入場前所有人都要量體溫、以酒精搓手液消毒雙手，連鞋底消毒亦不忽視，在門外鋪設消毒地毯，而最值得讚的是所有工作人員都盡公民責任，在場內都戴著口罩，令人安心的拍攝環境下自然令大家加倍認真工作。」

拍攝當日，王浩然喺鏡頭以外全程口罩不離身。

黃浩然在工作以外盡可能都留在家中，並會把多項私人要務及購買日用品集中在同一日外出處理：「雖然老婆和兒子現已盡量留在家中，但由於口罩存貨量不多，所以需要省着用，現時每次脫下口罩都會提心吊膽，害怕不小心處理口罩會沾染到病菌或有交叉感染的風險，使用這個MASKeeper口罩暫存夾讓我感到放心！」浩然更表示佩服香港人轉數快：「香港人的智慧真的不能小覷，而且效率之高亦令人驚嘆，這款Maskeeper從設計到本地生產到發售不過短短個多月，而且便利實用，認真抵讚！」