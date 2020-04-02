【新冠肺炎】崔碧珈家居隔離即將完結　索爆自拍豐唇意外搶鏡

藝人崔碧珈（Anita）於上月20日從美國回港，受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響需要家居隔離14天，之前她Keep住在IG上載新相，見到她又唱歌彈琴，又做運動打發時間。終於隔離完結在即，她貼了一張索爆自拍跟大家分享感受。

Anita貼上索爆自拍，發文抒感受。（Instagram@anitachui）

Anita在IG上載一張自拍，見她穿着低胸睡衣，又托着頭和嘟起嘴，非常性感誘人。她先用英語寫道︰「生活不是等待暴風雨過去，而是去學習怎樣在雨中跳舞。當世界都沮喪了，你應該看看身邊尚有的去做最好的。」又寫︰「少出門，多居家。大家可以趁這段時間，好好珍惜和家人的相處，訓練下廚藝，睇書、睇戲、做運動、學語言、學樂器等等。找一點娛樂之餘同時充實自己，縱然步伐好像放緩慢了一點，但是心還是不能停下來的。#團結就是力量 #互助互愛齊心抗疫 #強制家居隔離眨眼已經來到第十三天」。

Anita在隔離期間又玩Cosplay拍片教大家防疫，又勤於做運動，一樣充實。（Instagram@anitachui）

不少網民都讚她講得好，而且希望她繼續保重身體，Anita都好有心，會逐個留言回覆，有網民問她完了居家隔，有什麼想做，她說︰「第一時間會同媽咪係（喺）屋企食飯。然後其他日子，其實都係同而家嘅隔離差唔多，自我練習等等。」另有，也有很多網民錯重點，大讚她的唇好看，寫道︰「最喜歡你的唇，哈哈，太好看啦」。

點擊下圖看更多Anita的超索相片！！