吳若希哭訴唱親都係劇集歌　難得有歌派台：我都爭取咗好多年

繼早前吳若希（Jinny）在IG開Live自爆老公的「秘密」，在約1,500名觀眾目擊之下，笑稱老公Alex是一位不會「自瀆」的人：「佢係一個唔自瀆嘅人，因為佢話好嘥時間，其實（自瀆）可能係講緊5至10分鐘，對比起打機2、3個鐘，佢話打機唔嘥時間，唔係好明佢對時間投入嘅觀念，係我有問題定點？」Jinny今日（3日）又再開IG Live宣傳自己的新歌《這位蠢才》，而今次IG Live的內容是Jinny接受商台節目《叱咤樂壇》訪問，透過大氣電波與聽眾分享新歌《這位蠢才》的製作和心情。但原本與主持人謝茜嘉傾得興起，豈料一提到「非劇集歌」時，她卻突然爆喊，聲淚俱下：「其實呢個機會我都爭取咗好多年，所以我好珍惜今次嘅機會，我唔知下一次再可以派『非劇集歌』係幾時......其實係感動㗎真係！我派歌之後就收到好多朋發訊息畀我同我講，話我唱歌真係好好聽，多謝你。佢同我講呢兩年都冇乜聽我唱歌，因為好多時都係劇集歌，佢都預期咗係咁樣......」Jinny再度泣不成聲，同時亦希望大家可以見到自己的努力和付出。

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其實Jinny出道初期，在樂壇的成績非常之好，除了有多首冠軍歌之外，亦是多個樂壇頒獎禮的常客，屢獲殊榮。自從2014年加入星夢娛樂，雖然極速上位被稱為「星夢一姐」，又拍劇又唱主題曲又做主持，工作不斷，不過每次推出的新歌都與「劇集有關」，所以今次新歌《這位蠢才》令到Jinny特別感動。