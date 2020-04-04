潮流日常│鞋王Sergio Rossi染新冠肺炎病逝　唯美婚鞋受女星愛戴

新冠肺炎疫情席捲全球，每天刷新確診和死亡數目，當中帶走了不少巨星。意大利傳奇鞋王Sergio Rossi昨日因感染新冠肺炎（Covid-19）病逝，享年84歲，成為首名死於此疫症的時尚界重量級人物。其品牌出品的鞋履深受不少女星喜愛。

意大利傳奇鞋王Sergio Rossi因新冠肺炎病逝，享年84歲。（Facebook圖片／Sergio Rossi）

Sergio Rossi精於力學、結構與美學，鞋履兼具外觀與舒適，鞋楦的弧度完美貼合女性的腳型，被譽為「一雙可以奔跑的高跟鞋」。設計以透明、突顯女人味為特色，配上璀璨閃鑽，當中魚鱗鏤空設計的美人魚（Mermaid）高跟鞋是其經典款式。

魚鱗鏤空鑲鑽的美人魚（Mermaid）高跟鞋是其經典設計款式，令女生一見傾心。（網上圖片）

Sergio Rossi的鞋履是不少女孩心目中的夢幻婚鞋，除了因為設計突顯女性美，它還含有一個非常貼心的小心思，西方婚禮有個傳統說法，“Something old, something new, something borrowed, something blue”，所以藍色被視為守護婚姻的傳統顏色，Sergio Ross Bridal Collection婚鞋內鑲有一顆小小的藍色水鑽，寓意為新娘帶來幸福，鞋底還會刻上新人名字的縮寫。徐若瑄和蔡詩芸結婚時，也選穿Sergio Rossi的婚鞋。

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Sergio Rossi 於1935年生於意大利，出身鞋店家庭，他跟隨父親學習造鞋工藝，父親死後接下家業，上世紀60年代成名，曾與 Dolce & Gabbana 和 Versace等高級品牌合作。Sergio Rossi的兒子Gianvito Rossi也繼承衣缽成為鞋履設計師，開創個人同名品牌。

Sergio Rossi上月才捐出10萬歐元給米蘭一間醫院抗疫，如今創辦人卻因染疫逝世，令人心酸。品牌執行官Riccardo Sciutto透過官方IG感激Sergio Rossi對業界的貢獻：「希望每個人都與我們一起懷念追求夢想的創始人Sergio大師，很榮幸能遇見他，往後他的願景將繼續成為我們的目標，並且一路前行。」

品牌執行官Riccardo Sciutto透過官方IG向Sergio Rossi致敬及悼念。（IG截圖／sergiorossi）

不少女星都喜愛穿着Sergio Rossi鞋履，內地女星古力娜扎更是品牌的大中華地區代言人。點擊圖片了解更多Sergio Rossi鞋款：