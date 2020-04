潮流日常│鞋王Sergio Rossi染新冠肺炎病逝　唯美婚鞋受女星愛戴

新冠肺炎疫情席捲全球,每天刷新確診和死亡數目,當中帶走了不少巨星。意大利傳奇鞋王Sergio Rossi昨日因感染新冠肺炎(Covid-19)病逝,享年84歲,成為首名死於此疫症的時尚界重量級人物。其品牌出品的鞋履深受不少女星喜愛。

意大利傳奇鞋王Sergio Rossi因新冠肺炎病逝,享年84歲。(Facebook圖片/Sergio Rossi)

Sergio Rossi精於力學、結構與美學,鞋履兼具外觀與舒適,鞋楦的弧度完美貼合女性的腳型,被譽為「一雙可以奔跑的高跟鞋」。設計以透明、突顯女人味為特色,配上璀璨閃鑽,當中魚鱗鏤空設計的美人魚(Mermaid)高跟鞋是其經典款式。

魚鱗鏤空鑲鑽的美人魚(Mermaid)高跟鞋是其經典設計款式,令女生一見傾心。(網上圖片)

Sergio Rossi的鞋履是不少女孩心目中的夢幻婚鞋,除了因為設計突顯女性美,它還含有一個非常貼心的小心思,西方婚禮有個傳統說法,“Something old, something new, something borrowed, something blue”,所以藍色被視為守護婚姻的傳統顏色,Sergio Ross Bridal Collection婚鞋內鑲有一顆小小的藍色水鑽,寓意為新娘帶來幸福,鞋底還會刻上新人名字的縮寫。徐若瑄和蔡詩芸結婚時,也選穿Sergio Rossi的婚鞋。

Sergio Rossi 於1935年生於意大利,出身鞋店家庭,他跟隨父親學習造鞋工藝,父親死後接下家業,上世紀60年代成名,曾與 Dolce & Gabbana 和 Versace等高級品牌合作。Sergio Rossi的兒子Gianvito Rossi也繼承衣缽成為鞋履設計師,開創個人同名品牌。

Sergio Rossi上月才捐出10萬歐元給米蘭一間醫院抗疫,如今創辦人卻因染疫逝世,令人心酸。品牌執行官Riccardo Sciutto透過官方IG感激Sergio Rossi對業界的貢獻:「希望每個人都與我們一起懷念追求夢想的創始人Sergio大師,很榮幸能遇見他,往後他的願景將繼續成為我們的目標,並且一路前行。」

品牌執行官Riccardo Sciutto透過官方IG向Sergio Rossi致敬及悼念。(IG截圖/sergiorossi)

