【新冠肺炎】Katy Perry宣佈陀B女　與奧蘭度布林6月日本婚禮押後

現年35歲的美國流行天后Katy Perry早前在新歌《Never Worn White》MV中大方公開孕肚，公布懷孕喜訊，令一眾粉絲和網民激動留言祝賀。而原本在澳洲宣傳期間，跟確診新冠肺炎（COVID-19）的湯漢斯（Tom Hanks）夫婦下榻同一酒店，故立即取消所有行程趕回美國。健康狀好的Katy於昨日（4/4）在Instagram上載了未婚夫奧蘭度布林（Orlando Bloom）的照片，並在照片留言宣布腹中胎兒性別：「係女仔！」

Katy在IG宣布陀女B。（IG圖片/@katyperry）

Katy上載了Orlando Bloom臉上被塗滿粉紅色糖霜的照片，並在照片標籤了「女性掌控世界」的Tag。另外，有外國傳媒報道指Katy跟Orlando的婚禮將於今年6月在日本舉行，但由於疫情在日本非常嚴重，故兩人決定將婚禮押後舉行。有知情人士透露，兩人在日本的婚禮已經準備好，並預計邀請150名親友：「其實Katy非常高興能夠陀B結婚，佢哋都非常高興所有婚禮細節最終都能夠融合，可惜因為肺炎只好押後。」亦有指婚禮或會改在美國舉行，不過兩人不敢罔顧賓客的健康，加上屆時Katy差不多臨盆，故所有安排和細節都需要從詳計議。