【春光乍洩】關淑怡最後電影演出慘遭全部刪走：我喊咗七次

關淑怡（Shirley）今日（５日）在IG宣布退出樂壇，雖然未知事情如此突然的原因，不過相信有不少樂迷都會大嘆可惜。但其實Shirley當年在樂壇紅極一時之外，亦有參演過電影拍攝，而最令大家印象深刻，而同時又沒有印象的作品必定是由王家衛執導、張國榮與梁朝偉合作的電影《春光乍洩》，因為Shirley參演的片段，在電影上畫的版本竟然被刪得一乾二淨。

王家衛憑《春光乍洩》奪得「第50屆康城影展最佳導演獎」。（電影劇照）

喊咗七次

2008年，關淑怡為節目《志雲飯局》擔任嘉賓，她被主持人陳志雲問到有關當年戲份全刪的事，Shirley亦毫不避諱地如實回答：「（點解會有呢次契機呢？）最初係王家衛同我有共同朋友。（拍咗幾耐？）初初同我講十零日左右，但最後去咗兩個幾三個月，（有冇劇本？）佢出咗名係冇劇本，其實當刻拍，第一我冇乜經驗，因為我唔係全職演員，但我覺得我實驗形式去合作係好嘅，（有冇同你講你個角色係點？）係有提過吓，話同偉仔（梁朝偉）係有對手戲，但拍嘅時候係有啲唔知佢諗咩嘅，要剪完出嚟先知。」雖然戲份被全刪，但Shirley表示並不介意，亦稱有收片酬，「我記得有一次佢叫我望住個大瀑布喺度喊，嗰度係旅遊景點，仲要我演戲又唔係咁叻，要我喊真係好難，但佢好叻，佢真係整到我喊，佢會講一啲嘢令到你喊，我記得我嗰次喊咗成七次，當時係喊，停機，然後畀啲人行，又再拍，又再喊，因為嗰度係遊客區，唔可以拍太耐。」

關淑怡參演的片段其後在1999年推出的紀錄片《攝氏零度‧春光再現》中看到。（網絡圖片）

當年關淑怡嘅角色係黎耀輝（梁朝偉飾）的女友：