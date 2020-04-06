【新冠肺炎】陳奕迅抗疫歌引網絡熱討　蔡依林FB發聲：我感到渺小

早前陳奕迅與蔡依林在無預警之下推出新歌《Fight as One》向各地前線醫護人員致敬並打氣，歌曲MV在短短數日已吸引超過30萬次點擊率。但由於MV中有不同地方的小朋友拿着寫上「感謝中國」、五星旗等圖畫，觸動到一班政治敏感的網民，超過16,000人點擊「我不喜歡」表示對影片不滿，而此事亦在中、港、台引發連串討論，網友對事件的態度兩極。

「Dislike」的數量比「Like」的數量高。（YouTube截圖）

引起網民討論的片段。（YouTube）

事件不斷發酵，蔡依林今日（6日）有感而發，在個人社交網站分享心情：「此刻的我感到渺小。無論未來的蔡依林，將會如何地被敘述和被形塑著。我都要深深地謝謝你，謝謝你在我有限的表演生命裡， 曾用力地拉過我一把，曾親臨現場地救贖過我，更曾不離不棄地陪伴過我的你。也許，在某個時間，你忽然間，不再需要我了，也不再記起我了，我都相信，那也本是我該收下的生命之禮。在此之前，我一定會為蔡依林，全力以赴的活著，笑著，哭著，唱著⋯⋯謝謝所有出現在我生命片段裡的你。願今天的你，仍記得為自己的生命歡唱。」

似乎意有所指。（蔡依林Facebook）