【多圖】同女友周揚青玩完？　羅志祥被爆約20多位美女開泳池派對

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）近日被屢傳與女友周揚青分手，雖然二人未正式向外界回應現時的感情狀態，但二人的一舉一動已被受關注。就在近日小豬就被爆心情大好包下宜蘭的一座別墅開泳池Party，而且找了20幾個美女主播齊齊玩樂，眾人鴛鴦戲水的狂歡畫面外流，在網上引來不少討論。

周揚青和小豬近日屢傳分手。（周揚青﹑羅志祥微博圖片）

據網友爆料指出，小豬近日聯同大根等藝人在宜蘭包下一間豪華別墅開泳池Party，而且當中不乏身材好又漂亮的女生，據指當日約有20多個女生赴約，而且她們大部份都是直播主。從曝光的影片中可見，身穿運動裝束的大根抱起一位身穿白色吊帶衫的美女玩樂，而在他身後的戴漁夫帽的男子疑就是小豬，事後二人就齊心合力將該名美女拋入泳池中，玩得不亦樂乎。

小豬被指約了多位女主播鴛鴦戲水。（五脊六獸微博圖片）

而且赴約的多位網紅直播主事後更在Instagram上公開限時動態，直認玩得好開心：「好好笑，笑死我了」，並貼上超性感的泳裝自拍照。而翻查她們的資料得知，這一些美女主播完全毫不吝嗇曬好身材，Instagram中幾乎都是以影性感照居多。而有不少網友就猜測小豬極可能真的和周揚青分手了，否則不會玩如此瘋狂。

網紅主播在IG Stories分享性感照。（八卦少女日常微博圖片）

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