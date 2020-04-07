楊明燉湯店推警員及家屬專享優惠　拍片為隔離警員打氣：好好休息

據知楊明近日頻頻孖女友一齊送外賣到警察宿舍。（FB圖片)

疫情肆虐全球，香港唔少餐廳都加強外送與外賣服務，曾表示「燉湯店」夜市時試過一個客都無嘅楊明，原來在３月底時亦已推出折扣優惠，之不過，呢個優惠並非人人都能夠使用，皆因佢嘅合作對象係香港警察隊員佐級協會。近日有網民分享一張「燉湯店」嘅宣傳單張，單張上印有堂食或外賣均享有10%折扣優惠嘅字樣，並使用條款上上表示會員及其家屬憑會員證均享有優惠；此外，大量訂購亦同樣享有10%折扣優惠，過$1500免運費。



呢張隱藏版宣傳單張喺「燉湯店」fb係唔會搵到的。（讀者提供圖片）

據悉，優惠推出後大歡迎，楊明更與女友莊思明齊齊出動出外賣，逐一合照之餘，聽到家屬大讚其主演劇集《機場特警》好睇時，除了頻頻以多謝作為回應，更以「你哋頂住，加油」為對方打氣。對於折扣優惠一事，《香港01》曾向楊明查詢，但未有任何回覆。其實楊明自去年開始已多次公開支持警方，除上載與謝振中、郭嘉銓、江永祥等警隊高層合照外，又發文表示「正能量香港警察不離不棄。」，雖然店舖因此而被破壞，但楊明近日在劇集宣傳活動上，再一次表示從未後悔過。另外，日前有網友喺微博上載了一條楊明為因疫情而要隔離的警員打氣片段：「各位兄弟姐妹，雖然你哋因為工作關係要隔離14日，但係你哋放心，你哋只係入去休息14日，好好休息，唞足精神咁行返出嚟。我係《機場特警》沙展馬容義Easy，加油！」

楊明日前為隔離警員拍片打氣，一句「兄弟姐妹」更顯佢有幾撐警。

楊明嘅「燉湯店」年初時曾因被破壞而需要圍上鐵版。(資料圖片)