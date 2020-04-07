李施嬅爆隔離期間有人日日送奶茶：我會稱佢為「愛的脂肪」

李施嬅早前從加拿大回港，而由於新冠肺炎疫情的關係，她需要接受14日的家居隔離，而隔離亦在兩天前完結，今日（7日）是她在隔離後首次出席公開活動，在接受傳媒訪問時，她表示有一種恍如隔世的感覺：「以前成日睇電影見啲人出監，一出嚟唔知個世界變成點，會有啲緊張，原來真係有呢個感覺，因為喺過去14日入面，完全冇同其它人接觸、原全冇離開過屋企，一行出門口會有種不知所措嘅感覺，唔識點去反應，而家終於知道出監嗰個感覺會係點。」

完成14日隔離，李施嬅話「放監」後唔知個世界變成點。（陳志嵐攝）



其實在施嬅隔離的14日中，她過得非常充實：「我會練歌，會彈琴，又會睇《法證先鋒IV》，又自己學吓嘢。不過好開心，原來我喺困境嘅時候有好多人會幫我，每日都有人送物資同嘢食畀我，由一日兩餐變一日三餐，同埋我一次外賣都未叫過。其中一個圈外朋友知我鍾意飲凍奶茶，一日送咗4杯畀我，結果我肥咗3公斤，不過我會稱佢為「愛的脂肪」，因為我覺得呢段時間我好幸福。」

李施嬅話好姊妹黃智雯在隔離期間有探過自己，隔住度閘咁送咗啲水果畀佢食！（陳志嵐攝）