【麻浦靚仔】宋旻浩P.O教襯衫超惹笑　神級班底集集創造百萬Views

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，市民均避免外出以減低被傳染的風險，為了消磨時間令韓劇當道：由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都、金大明主演的《機智醫生生活》及金喜愛、朴海俊主演的《夫妻的世界》備受討論，其實韓國綜藝的討論度亦不容小覷，由《新西遊記》幕後班底製作、十年至親WINNER成員宋旻浩和Block B成員P.O（表志勛）比拼時尚觸覺的節目《麻浦靚仔》掀起話題，在YouTube的播放率更每條片都超過七位數（即逾百萬），究竟這個網絡節目點解咁吸引？時尚達人又分享了什麼穿搭技巧？

光是羅暎錫PD+宋旻浩及P.O這個組合已經有笑聲及收視保證！（節目海報）

羅暎錫（나영석）這個名字基本上就是韓國綜藝節目的品質及收視的保證：《花樣》旅行系列、《一日三餐》、《新西遊記》、《尹食堂》等紅遍亞洲的節目均由他製作，他本人當紅的程度一點也不亞於一眾韓流明星，2018年更有報導指出他的年薪達40億7600萬韓元（約2600萬港元）。《麻浦靚仔》則是的他新作，並找來《新西遊記》的主持宋旻浩及P.O，光看陣容就已經覺得一定要追看；加上由「潮流教主G-Dragon的接班人」、第一位登上Louis Vuitton巴黎時裝周伸展台的K-Pop偶像宋旻浩分享穿搭心得，整件事又增添了幾分說服力。

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能讓觀眾猜到節目走向，就埋沒了這個組合可以衍生的化學作用了！節目讓宋旻浩及P.O進行時尚比拼，卻訂立了十分無厘頭的情景題讓他們抽取，並讓觀眾投票選出獲勝的一方。節目講到時尚達人最重要就是因應T.P.O進行配搭（T為時間，P為地點，O為狀況），點擊圖輯睇究竟去完探病要去Club公演，點用一套衫解決？旻浩同P.O仲展示連ZARA都可以着得好型！

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最新一集《麻浦靚仔》更請來「王牌造型師」韓惠妍，本來是要為旻浩及P.O挑選衣服，拍攝途中忽然變成改造羅暎錫PD，為他搭配今季最流行的服飾；一直以漁夫帽、羽絨外套等單一面貌示人的羅PD在試穿途中一直嘆氣：「要不是今天這個場合，我一輩子都不會穿這些衣服。」究竟他們為羅PD帶來多大改變？大家總說時尚的完成度靠臉，到底是怎樣的配搭連羅PD這個四十代大叔都可以輕鬆Carry？

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