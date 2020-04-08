楊思琦懷孕獨對閒言閒語　終於上真命丈夫：有耐性就會找到出口

TVB宣佈因為新冠肺炎疫情影響，接手舉辦46年嘅香港小姐競選，今年將停辦。史上得到港姐最多獎項嘅楊思琦，2001年成為六料港姐冠軍，短短數年連奪「飛躍進步女藝員」和「最佳女配角」，眨下眼入行19年，更已先後誕下一子一女，呢日接受梁梓禧（Roland，舊名：梁奕倫）主持嘅香港開電視節目《是敢的》，細演藝之路仲分享甚少談及嘅感情世界。

楊思琦眨下眼已經入行19年。（IG：@szekikk）

眨下眼已經入行十九年，楊思琦憶述2001年喺媽媽鼓勵下參選港姐，：「截止報名前，媽媽再叫我參加，我隨意答你幫我報名嘅話我就去，點知佢真係幫我報名。嗰時電視城仲喺清水灣，佢直接將表格交俾門外保安，如果保安無幫我交表，就不會有楊思琦了。」

楊思琦接受梁梓禧訪問大方提起少談的感情世界。

無心插柳下，思琦成為史上最多獎項嘅六料港姐冠軍，短短數年連奪「飛躍進步女藝員」和「最佳女配角」，更試過四年無放假不斷劇接劇。演藝生活上半場順極之際，楊思琦懷孕。面對閒言閒語，佢話自己有「阿Q精神」：「我不覺得是一件錯事，感情沒有對錯，可能我嘅感情路不太平坦，但我唔會標籤自己單親就咩都做不到，我仍然可以有好嘅家庭、做我喜歡嘅事，不會俾別人嘅說話淹沒自己。做媽媽後成為了Superwoman，會先想要怎樣照顧小朋友，其他任何事都變得不重要。」

思琦話大女Krystal懂事聽話，係照顧弟弟好幫手；囝囝「豬豬」食得瞓得，生長線超標變成「大豬豬」。（IG：@szekikk）

「你相信愛情的話，可能在某一處正在等待你，在這個森林裡，有時候你會迷失，只要你有耐性，就會找到出口。」去年思琦推出單曲《愛的森林》鼓勵有相似經歷嘅同路人，亦因為呢個信念，令思琦遇上對的人：「認識依家嘅丈夫都係咁，好隨緣、突然出現。生咗第一個小朋友後，自己忙於工作；後來開始思考自己係唔係到達適合時間，然後慢慢先見到適合嘅人。」先生雖然係圈外人但非常支持佢嘅工作：「佢會放手俾我工作，只係會擔心我叫我出去唔好冷親，關心我健康狀況；佢覺得如果呢份工作係我所追求就會放手俾我去做。」