【機場特警】蔡思貝理解網民有負評：唔好將角色同本人Mix up埋！

蔡思貝今日（8/4）現身將軍澳電視城為節目《流行經典50年》錄影，她會和張振朗重新演繹，原本由楊千嬅與蔡德才合唱的《小飛俠》：「（呢首）係童年回憶，同埋呢首歌少人翻唱。第一次上節目唱歌，都有少少緊張。」

蔡思貝會和張振朗合唱《小飛俠》。（梁碧玲攝）

蔡思貝主演的劇集《機場特警》有很多動作戲，拍攝時身體多處地方受傷，但能令觀眾看到自己的另一面，她都大感值得：「周身損晒，手又流晒血，日日拍攝時間又好長，落雨又跑步，軍訓式嘅生活，但磨練過後更加強壯。觀眾嘅feedback都係思貝好tough，好fit，所有嘢都抵喇。」

劇集播出時間正值社會敏感時期，思貝理解網民負面的意見，自己亦會做好演員的本份：「作為一個演員，收到咩角色就做。社會上有咩影響到套劇嘅feedback，我係控制唔到，希望大家唔好將角色同本人Mix up埋，可以純粹欣賞劇情，或者（為咗）拍攝下嘅苦功。」

思貝主演的劇集《機場特警》有很多動作戲，拍攝時身體多處地方受傷。（梁碧玲攝）

新冠肺炎疫情肆虐，TVB決定停辦年度盛事《香港小姐》一年，思貝贊同公司決定：「呢個時勢取消大型活動係正常嘅，好支持公司咁做。始終大家嘅身體健康為主，希望大家出一分力，疫情會快啲過。」

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