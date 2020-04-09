倪震疑跟「翻版周慧敏」銅鑼灣行街　購物具默契有講有笑？　

52歲周慧敏（Vivian）與倪震結婚11年，當年因男方背住Vivian與內地女大生張茆於夜店熱吻，二人分手兩星期後竟戲劇性決定結婚，12年過去，正當大家都以為倪震已經收心養性，最近又傳出他與貌似「翻版周慧敏」蘇皓兒（Chloe）的短髮女子密會。

周慧敏去在IG曬與倪震慶祝結婚10周年的甜蜜合照，但近日倪震被拍到與大眼女生行街，令人關注。（IG圖片／vivianchowwaiman）

最近新冠肺炎肆虐，Vivian在社交網站呼籲大家“Stay home”，不過老公就好似唔係太聽話，被傳媒影到在銅鑼灣與一名年約30歲的短髮大眼女生約會，據報道稱女生貌似被喻為周慧敏翻版的蘇皓兒，蘇皓兒今年26歲，是王宗堯前女友，亦是前女子音樂組合「As One」成員。二人被拍到在零食店選零食，當時店內有不少客人，二人戴住口罩，倪震全程雙手放在身後，但二人購物期間有說有笑。

早前周慧敏呼籲大家留在家中抗疫，不過點知老公唔多聽話，與大眼女生密會。（IG圖片／vivianchowwaiman）

倪震當年與張茆一吻引起軒然大波。（微博圖片）

11年前倪震被封為「渣男」，因為有玉女掌門人周慧敏做女友仍不知足，竟與21歲張茆在夜店舌戰，被全城鬧爆，當時倪震以「孔雀開屏」自辯的倪震，聲淚俱下認錯，二人又各自以書面方式宣布分手，事發不足兩星期，二人戲劇性復合兼閃婚，隨着他獲得女神原諒兼步進婚姻，大家都送上祝福，上次倪震因偷情而「引咎分手」，唔知今次又點拆呢？

與倪震約會的女生，貌似有「翻版周慧敏」之稱的女星蘇皓兒。（IG圖片／）

蘇皓兒早前曾與Dear Jane拍攝陽光檸檬茶廣告。（IG圖片／chloe_so）