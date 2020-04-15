數據分析|2020第一季熱門劇集排名　《愛的迫降》拋離TVB重頭劇！

新冠肺炎疫情持續，不少市民都選擇留在家中抗疫，而瘋狂「煲劇」亦成了大家打發時間的最佳娛樂！近來各地都有不少話題十足的劇集，但正所謂花多眼亂，令人不知從何入手？不如先了解一下香港地區用戶於過去3個月在Google 搜尋劇集的趨勢吧。 01記者根據「Google搜尋趨勢」數據發現，韓劇《愛的迫降》大熱成為2020年第一季港人劇集熱搜榜冠軍，但第二、三名竟然不是網上討論度甚高的台劇《想見你》或日劇《戀愛可以持續到天長地久》，而是大台TVB的出品！

熱搜榜第一位：《愛的迫降》

而韓劇多年都是港人至愛，由男神玄彬和孫藝珍主演的 《愛的迫降》從去年12月開播以來，不但在韓國收視率驚人，討論度幾乎由頭帶到落尾，每集播出的日子，搜尋熱度就會登上一個小高峰，直到2月16日播出的大結局，搜尋熱度更達至頂峰！目前劇集的熱度持續不減，其他後來爆紅的劇集也未能追上，熱搜榜第一名實至名歸。

韓劇《愛的迫降》大結局打破了《鬼怪》的收視紀錄，證明該劇有多受歡迎。（劇照）

《愛的迫降》(紅色線) 從12月中播出開始，幾乎由頭帶到落尾！（資料圖片）

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熱搜榜第二、三位：估你唔到竟然係《慶餘年》《法證先鋒IV》

去年開始，有網民接連發起杯葛TVB的行動，但在疫情期間，不少市民都不敢外出而留在家中看電視，意外令帶動TVB收視率提升。《法證先鋒IV》及內地劇《慶餘年》分別在2月17及3月2日在TVB播出後，隨即在Google搜尋中彈起，熱度更一直維持！雖然不少人口裡說要杯葛大台，亦有不少網民批評《法證先鋒IV》劇情老套，但似乎大家還是邊罵邊睇。《法證先鋒IV》最終全劇平均錄得36.3點，扛破七年封塵記錄；同時，該劇大結局當日，搜尋的熱度更成為當日冠軍，證明TVB在疫情期間，仍然是香港人消閒娛樂之選。

圖中可見《法證先鋒IV》（綠色）和《慶餘年》（藍色）的受歡迎程度亦相當高！（資料圖片）

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雖然大家口說杯葛大台，身體還是很誠實。（劇照）

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《慶餘年》講述了一個有著神秘身世的少年，自海邊小城初出茅廬，歷經家族、江湖、廟堂的種種考驗、錘煉的故事。（劇照）

熱搜榜第四位：台灣燒腦神劇《想見你》

由柯佳嬿、許光漢主演台灣熱爆燒腦神劇《想見你》播出後於中台兩地爆紅，雖然早在2月已經播出大結局，但劇集的熱潮並未減退，討論度仍居高不下！劇集融合懸疑推理，穿越時空等劇情，絕對顛覆以往以戀愛為主軸的偶像劇套路。目前《想見你》於全球影音平台創下8億次點擊率，海外版權銷售逾百個國家地區、翻譯為12種語言，絕對要列入2020年煲劇清單！

台灣神劇《想見你》，至今仍有不少Fans翻看。（IG/@somedayoroneday）

《想見你》(紫色線) 與 《愛的迫降》同樣在2月16日播出大結局，但《想》的搜尋熱度只有《愛》的40%左右，在港人心中台劇始終不敵韓劇！（資料圖片）

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以搜尋量去排名，總結2020年第一季，Netflix劇集《愛的迫降》眾望所歸成為熱搜第一名，但除了《愛的迫降》和TVB，大家還可看看榜上的作品，不少都是高質素之作呢！

冬季日劇《戀愛可持續至天長地久》後來追上，3月17播出大結局後，搜尋量直線彈起，但可能集數較少，《戀》在第一季搜尋排名中仍不及TVB的《大醬園》及內地劇《三生三世枕上書》》。(資料圖片)

《戀愛可以持續到天長地久》的劇情有如當年的台劇《惡作劇之吻》，天才醫生與傻氣少女的相處令人怦然心動，喚起那些年的戀愛少女心。(《戀愛可以持續到天長地久》劇照)

相信圖中的劇集大家未睇過都一定聽過！（資料圖片）

備註：

數據來源：Google Trend

取數日期：2020年1月3日至3月31日