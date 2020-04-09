打天下｜文頌嫻暌違14年復出憶亞視時期：好似點做都註定係低收視

香港首部以空手道為主題的電視劇《打天下》將於下周一（13日）在Viu TV播出，這也是演員文頌嫻（文女）繼2006年的《施公奇案》後時隔14年再演港劇，至於當中的契機，她就說是受歐錦棠邀請回歸：「今次係佢第一次監製嘅電視劇，我知道空手道題材嘅影視作品係佢好多年嚟嘅心願，佢搵我幫手，我就一定會撐佢。」問到久違回歸演員身份有什麼感受，文女說：「本來拍劇對我嚟講係一個好熟悉嘅環境，而家變到好陌生，太耐無拍好多面孔已經唔同；好彩有阿棠（歐錦棠）喺度，我安心好多，又一齊回憶下以前拍劇係點樣，好似聚舊嘅感覺。」

文頌嫻表示拍《打天下》沒有什麼壓力，始終跟以前的心態不同了。（陳順禎攝）

文頌嫻與歐錦棠其實早在亞視時已經合作過，包括：1997年的《我來自潮州》、1999年的《廣東十虎》，以及無綫時期於2002年合演《烈火雄心2》，這是二人時隔18年後再度合作，文女說：「可以話係一個延續，我之前同佢飾演情侶嘅電視劇，觀眾嘅反應都好好，算係一個熒幕情侶嘅認可，今次再合作可能係希望喚醒當時觀眾嘅回憶。」文女又感慨：「我哋曾經合作嘅時候只係十幾廿歲，而家唔講幾多歲啦，但再合作已經係另一個層次，大家都成長咗，演繹方法亦都唔同。」

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文頌嫻曾經在亞洲電視與無線電視都拍攝過不少影視作品，是次與Viu TV合作，問到感受有什麼不同，她說：「對於我嚟講都係咁樣做，以前亞視成日俾人話低收視、又話係慣性收視，其實聽咗會唔舒服，始終當時喺ATV做緊，但咁樣畀人講，好似無論做得幾好都註定係低收視。」她說可是年青的時候心裏面總有團火，無論怎麼也會畀心機去做。

文頌嫻續言：「TVB就多人好多，人際關係各方面都同之前好唔同。其實呢套正式嚟講都唔算係同Viu TV拍，始終搵我嘅係阿棠，佢（Viu TV）亦都冇自己嘅廠房，所以好多時候都係外面拍，我都係第二次嚟。」 至於是次回歸會否再次燃起對演戲的熱情，日後會接拍更多作品，文女就說：「戲癮就唔多唔少都會有，但係有啲嘢要發生嘅時候就會發生，我唔會諗咁多，隨緣啦！」