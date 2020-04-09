【打天下】與Anson Kong埋身肉搏去到盡　談善言：現場受傷都唔覺

香港首部以空手道為主題的電視劇《打天下》將於下周一（13日）晚上9時30分在Viu TV播出，談善言（阿談）與MIRROR成員Anson Kong（江熚生／AK）今日（9日）出席記者會時談到早在開拍三個月前就跟本劇的監製、動作指導兼主演歐錦棠學習空手道，他們均認為這個師傅可謂十分嚴格，AK說：「棠哥對打好有要求，有啲細節冇咁輕易畀人過，記得有個難嘅招數拍咗八定十個Take！」阿談認同道：「棠哥捉動作、角度、發力都好嚴謹，尤其是武術更加認真！至於演戲方面佢就好Open，我之前分享咗啲意見都有加入劇本。」

談善言說拍攝時和棠哥打不算太大壓力，皆因練習的時候已經常常和他對打：「棠哥成日叫我哋唔使就力打佢，我哋搵佢嚟練都慣咗！」（陳順禎攝）

《打天下》的武打戲份不少，阿談與AK異口同聲說其實拍攝之前已經有受傷的心理準備，阿談更試過全身都有瘀青，她說：「拍嘅時候都預咗，始終入面嘅打鬥場面好多，一個禮拜都要郁幾次，所以傷都無可避免，始終大家都新，力度同角度都未必就得好精準。喺現場就算受傷都唔覺，通常係第日先會覺。」AK附和說：「因為當時嘅腎上腺素飆升得太勁！有時對打之前都會同對手講唔使留力，自己頂得順，可以大力多少少，出嚟感覺會真實啲，始終大家都想件事靚。」阿談贊同道：「佢成日叫我真踢落去，都幾捱得！」

談善言說到空手道訓練的初期，歐錦棠都是教他們一些空手道的基本知識，然後視乎他們的體能和柔軟度度身訂做武打動作予他們。（陳順禎攝）

這也是AK首次飾演戲份吃重的角色，他坦言壓力甚大：「演技比打更大壓力，除咗訓練空手道，導演同棠哥都用咗一段時間執我嘅戲，因為我開頭真係好緊張，但大家都慢慢幫助我進入狀態，兩個星期左右就拍得越嚟越舒服，成個Crew真係太有愛！」他又大讚對手阿談體貼：「阿談見到我緊張會喺化妝、食飯嘅時候主動同我對一次戲，然後再進入拍攝，咁樣令我舒服好多，佢知道我唔識都好照顧我。」阿談亦大讚對手AK：「學得好快，捉到個竅門去進入角色。」

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阿談與AK在戲中飾演一對歡喜冤家，及後更會發展到情侶關係，至於親密的戲份，AK笑說：「我哋成日都掂到對方，拳頭對拳頭嗰一種。」阿談就先對生粉（AK粉絲名）打定預防針：「希望AK嘅Fans唔好嬲我、唔好打我，好驚佢哋會憎我，對唔住啊，戲裡面嗰個係莊惠（角色名）！」AK就對生粉說：「大家唔準啊！談善言真人好錫我！」