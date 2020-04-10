【日本綜藝】盤點十名「地獄級」YouTuber　片段內容有幾無聊？

近年網絡世界發展迅速，網紅的「吸金」能力遠超「藝人」，有傳聞指連國際級的范冰冰想邀約被稱為內地第一網紅的「薇婭」一起拍片亦遭對方拒絕。要成為YouTuber的條件並不苛刻，只要懂得基本的拍片和剪接能力，任何人都可以做到，但要做一個成功而又具備吸金能力的YouTuber，卻絕非容易。

YouTuber為點擊率真係出盡法寶！（影片截圖）

日本綜藝《水曜日のダウンタウン》（WEDNESDAY DOWNTOWN）近日以「低訂閱人數」、「低點擊次數」、「多影片數目」為準則搜羅了約十個定義「下層」的YouTuber，他們全部都是YouTube界的「奇葩」，他們頻道的訂閱人數少得離譜，不只夠千人，有一位名為「ヤマザキミツヒロマニアチャンネル」的頻道，他拍了超過90段影影片，但訂閱人數只得3個，成績慘不忍睹。

「ヤマザキミツヒロマニアチャンネル」的頻道經節目「推廣」後，訂閱人數急升100倍，他亦有在最新的片段中感謝《水曜日のダウンタウン》。（YouTube截圖）

無聊透頂？

其實「ヤマザキミツヒロマニアチャンネル」的影片全部都是獨腳戲，主要是分享個人經驗或無伴奏演唱，還用紙皮自製咪高鋒。不過歌藝就認真一般，片段亦單調泛味，內容幾乎千篇一律，不過他仍然拍攝了超過90段短片，從2018年7月開辦頻道至今總共錄得約12,000次收看次數。而其它較為有「創意」的例如有「きてます亀仙人」，2018年9月4日開設頻道至今共拍了285段影片，總錄得351,983 次收看次數，片段的題材廣泛，例如有「爸爸視覺」的親子時間，不過兩位主人翁的相貌的確並不討好，內容亦極之無聊，而經《水曜日のダウンタウン》介紹後，現時有大約3,600人訂閱。

點擊下圖欣賞吓呢班「地獄系」YouTuber：