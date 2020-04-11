《夠細奇則》網民讚點評曲到圓　李尚正：有好多位忍住冇講！

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，大家都足不出戶做家居隔離，呆坐家中冇事做，自然會上網搵嘢睇。除了TVB大肆宣傳劇集收視大破紀錄，其實連香港開電視都有得著，事緣一年前製作的樓盤節目《夠細奇則》都被網民發掘出來，一系列短片在網上大熱，而當中的主持李尚正，就以曲到圓的主持風格贏得網民讚賞。 攝影︰陳順禎 影片︰詹郭敏 剪接︰吳宇峰

169呎的斗室，劃出4個大人又各有私人及儲物空間，結果一屋有23個櫃，似儲物室多過屋企。（《夠細奇則》影片截圖）

節目突然翻Hit，作為主持當然始料不及，阿正反而早就認定節目難有迴響。「一個電視節目最緊要有明星睇，然後有大量宣傳和推廣，才會引起注意，我們這些小本製作，都預期是走偏門及專業路線，冇想過會讓大家感興趣。」

169呎成奇則之最

節目突然「翻Hit」，最大因由是其中一集講到屋主找來設計師，為169呎的斗室，劃出4個大人又各有私人及儲物空間的家。「最離譜一定是這間屋，169呎還要住4個成年人，有男有女要有私隱要換衫，如果夜晚要帶朋友返屋企又可以怎樣呢？嘭嘭聲嘈到人嘛……我指打麻雀。」

節目在網上大獲好評，本想大讚有心做必有迴響，阿正︰「冇想過大家會感興趣。」（陳順禎 攝）

阿正入行前，是在港大修讀建築系，不過還差一年畢業竟毅然申請延長，未有完成。作為讀過建築的，見到這些圖則應該會嬲，但阿正就一直以平常心做今次主持，最多都是以曲線抽擊。「點解要用曲線，因為負責的設計師很多時都在現場，如果你一來便說︰『傻的嗎，這樣設計？』人家真的會嬲，所以很多時都會忍下沒講出來。」阿正反而話自己本人直話直說，好少轉彎抹角。

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好似住Hall「屈蛇」

唔可以兜口兜面鬧，但可以兜個圈笑，阿正便好好利用這個空間，無形中創造了這個節目的風格︰曲到圓。最經典是將自己縮到入櫃內，還聲稱可以瞓多個人。「其實讀書住宿舍時都是這樣，好寫實並非無中生有，很多時『屈蛇』就是這樣，當然要好好朋友才可以。」

（想重溫阿正的曲點，記得點擊睇片）

阿正坦言當年因為黎明《玻璃之城》而讀建築，「咁當然我冇黎明咁靚仔，就遇不到舒淇。」（陳順禎 攝）

搵位讚的藝術

至於要在單位搵優點來讚，對阿正來說都冇難度。「同一件事用另一角度看，自然會欣賞到它另一面。況且裝修跟設計都是很個人的，只要屋主喜歡，設計者又鍾意，兩者就會一拍即合，我們作為外人亦無謂妄加這麼多評語，當然做節目就另計。」

阿正曾經置業，後在「高位」放出，但高處未算高，至今仍未能再上車。既然看到這麼多納米樓盤，細細地都可以有個閣樓又花園，又有冇考慮可以再上車？「上車倒沒有，刺激我去裝修就有，還可以按你實際所需去設計。」至於那些納米樓，阿正就沒有興趣買，「因為我有養狗，實在住不到。」