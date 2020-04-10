【早霸王】男聽眾求婚成功仲玩交友apps　森美：點解我一個唔識

聽過咁多交友apps案例，森美應該都好想玩。

今次嘅「你知道唔知道有人掛住你」又有人因為做錯事，想藉節目道歉。男聽眾Alfie表示兩年前成功求婚，但因為自己做錯事，所以最後分手收場。至於做錯咩事呢？佢話係因為喺交友apps識咗第二個，向來對交友apps都十分好奇嘅森美，聽到呢度都忍唔住話：「啲交友apps點解我一個都唔識?」



男聽眾求婚成功,但仲走去交友apps識女友。

Alfie表示識咗另一個之後，以為自己好醒，結果什麼都不是。「同咗第二個一齊之後，仲好掛住佢，因為真係好夾，但其間又有少少事發生，又唔係好識同佢溝通，於是訴諸咗其他人去滿足自己嘅……」森美即問：「你係未想話賤格欲望？」Alfie無疑都表係，亦因而令對方十分傷心。「其實佢有比個機會我，但我無見另一個女仔半年，咁啱撞返佢，一齊食飯，於是就中招。」森美問：「真係就咁食個飯？咁就真係唔抵喎。」Alfie表示女友當時去遊船河，而佢就去咗睇中醫，期間撞見交友apps識嗰位女友，於是決定暪住另一半去飯局，最後當然係被分手啦。「佢做設計師，有時周未都要返工，上年我斷腳時都特意買嘢煲湯拎比佢，但佢唔係好受理，我曾經因為咁發過佢一次脾氣。」Alfie表示由於二人工作地方鄰近，所以不時都好似癡漢咁就去對方公司。「而家打電話比佢都唔係好應機。」

前度話要慢慢嚟，即係仲有機會啦。

雖然森美認為機會唔大，但都照樣幫Alfie打比前度，電話接通Winnie之後，問到感情狀況時，佢竟然話「正常」，搞到森美以為Winnie已經有新歡，幸好Winnie表示:「不無拖拍都可以正常，正常的單身生活。」接通埋Alfie，不過佢就唔係好識表達，搞到要NG，對話內容離不開「俾次機會」、「我會改過」，係未真係做到只有Alfie自己先知，不過Winne就未有即時落閘，只係留下一世句「慢慢嚟啦」，都好過冇啦。