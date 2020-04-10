袁澧林Yanny都是《動物之森》迷　傳遊戲已於內地電商全面下架

講起時下最hit的遊戲，一定少不了任天堂的《集合啦！動物森友會》（動物之森），最新版於上月推出後便掀起熱潮。遊戲內的時間與現實同步，每一位玩家都可以建造一座屬於自己的小島，種花、釣魚、裝扮房間等，與島上其他擬人動物做鄰居，展開各種活動，為居家隔離生活增添不少樂趣。

不過，今日（10日）有傳遊戲於內地全面下架，根據網友反應，《動物之森》實體卡和數位版已於電商平台下架，具體原因不明。

此消息一傳出，即刻在網絡引起熱議，雖然官方尚未解釋下架原因，不過有不少網友猜測是因為有人惡意創作，牽涉政治問題，導致遊戲遭禁。

微博一位人氣遊戲博主今日亦發文表示：「動森電商平台下架是真的，但停止服務器是假的。再多說一句，境外電子出版物在電商平台銷售本來就是違規的，國家相關部門和電商平台也是睜一眼閉一眼，但是一旦越界觸及紅線很可能就會給你來一個一刀切。」同時還指出最悲觀的一點，即「國家很可能會讓電商下架所有境外實體遊戲。」不過該博主認為還不至於這樣，但可以肯定動物之森很可能是在電商平台上買不到了。

有遊戲博主表示動物之森於電商下架確有其事。（微博截圖）

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《動物之森》是一款自由度極高的遊戲，玩家可於當中任意設計、裝扮，為大家帶來不少滿足感，同時它還兼具社交功能，內容豐富，因此遊戲發布後便勢不可擋，迅速在海內外走紅，更登上日本、英國等多個遊戲排行榜榜首，打破各項購買記錄等。

而在玩家方面，更是涵蓋各行各業，有不少藝人也參與其中，包括演員袁澧林、蔣雅詩、蔡穎恩、葉嘉麗、Super Girls成員Yanny、廖子妤、蔣祖曼、Ella@S.H.E、三上悠亞等，同時也風靡時尚圈，超模雎曉雯也是玩家之一，奢侈品電商Net-a-Porter中國還發布了一個動物之森的營銷活動，挑選了數位設計師，將他們與平台的多款獨家合作款式轉化為遊戲中的虛擬服裝。

內地網友得知後，紛紛在微博發表意見，有人自嘲「遊戲太自由，咱們不配玩」，也有人提議「換個名字重新上架」，還有人婉轉地說「真的是不明還是不方便說」等等。

網友各抒己見。（微博截圖）

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