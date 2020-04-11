【新冠肺炎】李綺雯陳潔玲家中防疫大展廚藝　眾女星變身美女廚神

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情肆虐全球，大家如非必要都留在家中以減低受感染風險。一眾女神趁機大展廚藝，並與網民分享美食製作過程，果然是入得廚房，出得廳堂。

Janice Man拍片教大家煮泰式炸蝦餅。（IG/ @janice_man）

文詠珊（Janice Man）在小紅書拍片教大家煮泰式炸蝦餅，材料包括蝦、麵包、蛋白、魚露、砂糖、鹽、胡椒粉以及適量粟粉。Janice一身白色居家Look，紮起頭髮，戴上手套下廚。她刀法純熟，看來有豐富入廚經驗，蝦餅炸至金黃色，賣相吸引。

點撃睇Janice炸蝦餅：

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獲網民盛讚是「童顏極限」的𡃁妹李綺雯經常在IG分享下廚片段，最近，她就教大家煮日式牛肉飯，做法簡單卻賣相一流，深受網民喜愛。見到𡃁妹大啖大啖咁食，應該相當美味。

點撃睇𡃁妹煮日式牛肉飯：

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蔡卓妍（阿Sa）早前從馬來西亞返港，已完成14天強制家居檢疫的她仍然留在家，同大家分享整朱古力曲奇的方法，不過阿Sa全程都以「呢啲」、「嗰啲」來形容食材，網民都話聽到一嚿雲。

點撃睇阿Sa整曲奇：

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有「翻版陳妍希」之稱的陳潔玲（Christy）因為疫情的關係而開始下廚，她分享了自家煮咸蛋蒸肉餅以及白松露忌廉三文魚意粉的照片，更說疫情成功醫好了她的手殘。

點撃睇Christy整的美食：

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由KOL轉做歌手的曾樂彤亦有在IG分享下廚片段，教大家用麵包機和焗爐製作冰種頂角麵包，麵包仲可以做到拉絲效果，非常厲害。另外，她放假時亦留在家中下廚，其中她說煎了很多次才成功煎到一隻太陽蛋，網民紛紛鼓勵她：「Practice Makes Perfect」。

點撃睇曾樂彤整的美食：