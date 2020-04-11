【新冠肺炎】張繼聰「疫」境下尋求新出路　進軍網絡界做YouTuber

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）持續肆虐，全球多地疫情嚴重，社會經濟大受影響，市道極差，各行各業都面臨住艱難的困境，娛樂圈演藝界亦不能倖免。不少藝人都因為今次的疫情而無工開，手停口停，要尋求其他出路來賺取收入。張繼聰呢日就於他的IG出post，他貼了一張圖寫住YouTuber，藉此告訴大家他的最新動向，宣布要做YouTuber進軍網絡平台。

阿聰宣布佢要做YouTuber。(ig@louischeung2013)

阿聰留言表示：「多多指教 #comingsoon 」而他呢個post就引來了網民紛紛留言：「迎來事業另一高峰」阿聰就回覆對方表示：「依家但求身體健康，大家保重」另有網民留言：「好期待呀，到時一定會subscribe 呀，勁鐘意睇你做戲同唱歌，加油呀」、「作歌唱歌跳舞做戲健身，仲做埋youtuber，咁有才華得唔得㗎？」阿聰就回應說：「貪玩啫🤣不過未接觸過，好多嘢要學習，到時多指教。」他未有透露會以什麼做題材來拍片，只表示：「u will know。」

佢未有透露會以什麼做題材拍片。(ig@louischeung2013)