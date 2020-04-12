新冠肺炎助攻？　傳畢彼特珍妮花安妮絲頓家中「同居」防疫三星期

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情在歐美還未緩和，藝人與民眾一樣要乖乖在家防疫，畢彼特（Brad Pitt）與珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）這對前夫妻竟然趁此良機，一起在珍妮花的豪宅中共享親密時光。

兩人當然對於防疫很有觀念，所以除了畢彼特與安祖蓮娜祖莉（Angeline Jolie）所撫養的孩子們之外，和其他人幾乎都不直接接觸，和員工們也都是視訊開會、溝通，畢彼特和好兄弟佐治古尼（George Clooney）、珍妮花與好姊妹歌翠妮葛絲（Courteney Cox）也是用Zoom或Face Time保持互動，剩下的就都是他們兩人的共處時間。

根據《Star》雜誌，畢彼特、珍妮花過去22天幾乎都一起待在珍妮花的豪宅中，雖然新冠肺炎陰影未遠離，兩人卻享受重新相處的甜蜜，感情也更進一步，他們對於自己擁有的一切充滿感恩，也更加珍惜彼此，疫情居然成為他們舊情復燃的一大助力。

但專門打臉八卦的網站已經反駁，指畢彼特、珍妮花雙方都沒承認有復合，這又是雜誌在瞎掰。

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