林泳淘重提「光復屯門」被趕事件：我真係眼濕濕想喊

去年7月，網民和屯門衛生關注組到「大媽」重災區之一的屯門公園進行「光復行動」，已離開TVB的林泳淘（Wingto）當日代表《東張西望》訪問示威者時，卻遭到在場人士指罵，當時林泳淘聞言後即時反駁：「我唔係無綫新聞，係《東張西望》，我哋都係香港人嚟。」但現場仍然群情洶湧，林泳淘和《東張西望》攝影隊最後因此被迫離開集會範圍。事後，Wingto在IG寫道：「我們也只是想在能力範圍內為大家出一點力，讓更多人看到香港小市民在正在面對的問題不行嗎？btw，雖然失望但不灰心。」回應傳媒訪問時亦直認心情低落。

林泳淘事後在Instagram發表感受，指自己的工作是更多香港人看到身邊產生的問題。（Instagram/@wingt）

而去年10月離巢TVB的Wingto近日亦轉戰YouTue界，分享了一段回應粉絲問題的影片，當中又重提當日「光復屯門」的心情，Wingto直認眼濕濕：「啲人追住我哋嚟鬧，上到車之後我真係眼濕濕有啲想喊。畀人咁樣當面鬧法都係我人生第一次，但我都唔介意嘅，因為我明白大家嘅立場，只不過嗰吓我都會好唔開心就係，有時我哋好多人默默喺背後做咗一啲嘢，但大家因為其他嘅問題而睇唔到其它人嘅努力，因為我哋成隊Crew都係好用心想做好一件事。」

陰功豬咯！（影片截圖）

重溫Wingto嘅精彩訪問英姿：