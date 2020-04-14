【新冠肺炎】松岡李那直擊東京街頭現況：星期日咁少人真係好奇怪

截至2020年4月13日零時，日本國內累計新冠肺炎確診病例上升至7261例，死亡人數達到138人，單計東京的感染人數亦已有2068人。日本首相安倍晉三在日前亦頒布「緊急事態宣言」，在東京都、大阪府、神奈川、等多個地區實施人流管制措施，呼籲居民避免不必要、非緊急的外出，以及徹底回避密閉空間、人員密集等場所以防疫情擴大。而在「緊急事態」之下，松岡李那日前就與經理人王友良一起探訪澀谷、新宿和原宿，親身感受人煙稀少的東京街頭。

以往的澀谷街頭，真係塞滿晒人。（資料圖片）

但松岡呢一日同王友良經過嘅地方，真係水靜河飛。

松岡與王友良在「緊急事態」後的第一個星期日走到澀谷街頭，街道上明顯比平時少人得多，而且有超過9成的店舖亦關上門，感覺異常冷清，連松岡自己亦非常驚訝：「星期日咁少人真係好奇怪。我覺得好多日本人都唔出嚟，淨係留喺屋企，但其實日本人都鍾意出街。同埋而家街上面所有店舖都閂晒門，我諗佢哋都應該幾驚。」然而，二人亦有開門的店舖，包括香港人非常熟悉的「驚安之殿堂」，還發現店內收銀位置有特別措施，利用透明膠布將收銀員和客人分隔，保障雙方的安全。不過松岡亦表示店內的客人明顯比平時少很多，而且感覺街道亦變得寬敞。

睇睇松岡為大家直擊嘅澀谷街頭：

+ 3 + 2

+ 9 + 8 + 7

松岡你自己都要小心啲呀：