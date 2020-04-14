陳喬恩挑戰10日減3KG瘦到臉都尖晒　5招瘦身秘方Keep住至Fit身材

現年41歲，有台灣「電視劇女王」之稱的台灣女星陳喬恩單身多年，最近終於蜜運成功。她去年參加大陸綜藝節目《女兒們的戀愛》結識了細她9年的馬來西亞富二代男友艾倫（Alan），共譜姊弟戀，還Sweet爆公開認愛。戀愛中的女生由於有愛情滋潤自然特別靚，但也特別容易出現幸福肥。不過陳喬恩拍拖後反而是瘦了，因為她最近進行了一個10日減3KG的挑戰，還Post相上微博分享好的減肥成果，真係瘦到塊臉都尖晒。

陳喬恩10日減3KG，瘦到塊臉都尖晒。(陳喬恩微博)

其實陳喬恩原本都很Fit，去年她就曾於微博大曬她那比「A4腰」更纖幼的「手掌腰」，震撼了不少網民。不過她並非天生吃不胖的體質，出道時更被Baby fat所困擾，多年來付出了很多的努力才Keep到如今咁Fit的身材。她亦已研究出一套適合她易胖體質的減肥方法，包括了以下五招：

陳喬恩擁有「手掌腰」。(陳喬恩工作室微博)

1. 選擇熱量低且含有豐富蛋白質的食物，她曾在微博分享了自己的減肥餐單，如蚵仔薑湯、菠菜炒蝦米和清炒地瓜葉等。



2. 晚上6點後不進食，因為愈晚進食，讓身體分解脂肪的時間就會愈少。



3.每天都要喝熱茶且是不含糖的茶，不喝人工飲料，茶可以解渴更可以減少食物脂肪的吸收。



4. 戒糖飲食，陳喬恩就為了瘦不惜戒掉她最愛的甜食。



5. 配合合適的居家運動，她認為這是最有效且可恆久地堅持的。

陳喬恩為減肥而戒了她最愛吃的甜食。(陳喬恩微博)

點擊下圖逐格睇陳喬恩嘅靚相：