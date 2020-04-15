早熟宋芸樺勁迷《格雷的五十道陰影》　接霸氣總裁甜寵劇得償所願

以《我的少女時代》爆紅的台灣女神宋芸樺回歸轉戰電視圈，和張立昂、連晨翔兩大男神接拍三立新華劇《浪漫輸給你》。宋芸樺於日前開鏡典禮上坦言，接拍本劇是被劇情吸引，她在片中將飾演穿越進言情小說的女生，愛上書中霸氣總裁。她今年3月才被拍到結交籃球新歡男友，在眾人逼問下害羞認愛表示兩人仍有聯絡。

宋芸樺今年自組工作室，接拍新劇是因為劇中集結最浪漫最甜的橋段，劇中她會穿越進言情小說。她笑稱學生時期沒看過，原因是有一次爸爸指名要她買排行榜前三名的書回家，結果她選了《格雷的五十道陰影》，爸爸翻了一下就對她說：「妳買這什麼書？」就把書退還給她，沒想到她自己看到後來就掉進書中的「總裁漩渦」，也因此在戲中被張立昂總裁式地壓制時，心裡還是忍不住有幻想且小鹿亂撞。

宋芸樺和張立昂雖是首度合作拍劇，但因過去是同門兩人曾合作電影默契十足。為了演霸道總裁，張立昂努力健身做重量訓練、食雞胸肉希望能單手抱起宋芸樺，他說和宋芸樺已經很有默契，兩人常常聊天聊到一半，聽到導演喊開拍，就馬上進入角色的情緒裡望着對方。但也因交情太好了，第一次拍主視覺海報時的親密動作，令兩人還是忍不住笑到NG。

劇中飾演騎士暖男的連晨翔說要向前輩張立昂學習，表示在拍主視覺海報時，因為很少靠男生這麼近，又被張立昂的電眼電到，結果自己害羞的笑出來，他在疫情期間最常做的事是去排隊買口罩，甚至還幫鄰居代購。

宋芸樺自認生活上很理性，喜歡用心追求的男生，現在疫情期間則多在家學煮餸。她3月份被影到在籃球場等待新歡打完波後打包男友回家，昨在眾人逼問下害羞認愛表示兩人仍有聯絡，菜則煮給很多人食過。

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