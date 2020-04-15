陳百祥同何君堯fb直播　阿叻撐23條立法：國家點會無國安法？

何君堯同陳百祥一齊喺fb直播，唱好《基本法》23條。

何君堯同陳百祥（阿叻）今午一直做直播，內容圍繞香港如何履行國家安全責任、《基本法》23條立法、香港如何止暴制亂等等，直播開始時，二人均以國語對話，但由於陳百祥嘅普通話實在太普通，又聲稱「關乎香港嘢我用廣東話」、「用香港人身份問問題」，故改用廣東話直播，並揚言「北方的朋友不用擔心」。

期間不忘大讚警察。

直播中，陳百祥提到香港回歸23年仍然未訂立《基本法》23條，係天時、地利、人和仲未到還是別有原因？何君堯表示政府曾經想在2003年最貼近時刻，但因疫情及社會沒有共識故未有訂立。「現在你說的天時、地利、人和是很好的問題，我認為天時來講，就是千載難逢的天時，由於去年有黑衣人暴亂，搞到香港經濟很糟糕。」何君堯提到澳門09年已經成功立法，所以什麼時候都適合。他表示有好多人反對23條，所以應該由最下面來推動，睇下民間反應，仲話已經有186百萬人實名登記簽名支持。「所以在分圍方面已經達標。」

前民政事務局局長藍鴻震亦有登場。

何君堯之後自問自答提到如果訂立23條時，又有黑衣人出來搞事點算？「我對我們香港執法機構、我們的警察非常有信心，你看新的一哥做的事情做得很到位，還有國家安全嘛，最大的後盾就是我們的國家。」陳百祥即時插咀表示十分認同，更大讚好在有警察維持治安，「否則我們已經跨掉了」。

之後二人轉以廣東話解釋23條立的好處，何君堯話：「現在立23條可以給予我們香港更大嘅安全保障，等於我哋要買保險。戴口罩一樣，我哋唔希望日日都戴，但疫情期間無可奈何日日都要戴。」陳百祥指香港有好多黑媒、假新聞完全控制唔到，但23條針對嘅叛國，煽動暴亂就可以處理。之後他又指香港要靠議員去搞好民生問題、社會環境。「一個國家點會無國家安全法，全世界國家都有，喺因為一國兩制全世界都無，係新嘢嚟，所以97回歸時，國家先會咁鬆手，因為佢覺得我哋都係正常人，我哋都過廿幾年正常人生活，喺八個月前，我哋享受嘅嘢根本係人上人，天上天。」他又提到去年有好多黑媒誤導年輕人，導致出現攬炒的情況。