黃心穎獲無綫藝人連番「求情」　網友抵制：憑咩畀機會？

「安心事件」可謂是去年最震撼娛樂圈的事件之一，當事人黃心穎、許志安因於的士車廂激吻導致形象插水，事業因此遭到重創。事發後，男方召開記者會當眾道歉，一年來幾乎沉寂。而女方則選擇逃避，出國數月歸港之後，近來已開始慢慢在社交平台活躍。

黃心穎行為受盡指摘，不少人認為無綫（TVB）會即時解約，但事實並非如此，反而不停有人幫她求情。「受害者」之一的馬國明，亦是黃心穎的前男友，由頭到尾都在幫她講好說話，希望大家不要再罵她，給她機會，總之處處維護，更表示兩人仍是朋友，不介意日後合作等。

不得不講，馬明的確是個有風度的好男人。（資料圖片）

一個累全家，醜聞一出，黃心穎有份參演的重頭劇《法證先鋒IV》無奈重拍，不止台慶劇變炮灰，還損失過千萬元。

然而，即使已經找了湯洛雯頂替黃心穎一角，但在劇集播出時，仍有黃心穎未刪走的畫面，雖然只是一個背影，眼利的網友也看出此人無論身材定穿着，都與湯洛雯有明顯分別，而總監製梅小青在訪問中也坦承確實是黃心穎，因為補拍的限制，所以只是用CG遮住了一些瑕疵。

黃心穎得以在《法證先鋒IV》中「露背脊」。（視頻截圖）

儘管黃心穎為劇組帶來如此大的麻煩，但小青姐並不後悔當時選擇黃心穎，甚至心痛她摧毀了自己的事業，並表示「生命有take2」，應該再給黃心穎機會。

小青姐應該真係好錫黃心穎。（資料圖片）

網友對小青姐的一番說話極度不滿。（微博截圖）

而當得知《法證先鋒IV》受黃心穎牽連要重拍時，有工作人員爆料指與之有不少對手戲的黃浩然更是發脾氣爆粗大鬧浪費他的一番心血。在火速完成重拍後，他還疑似暗串黃心穎，稱「所有嘢都比上次好」。但在劇集播出後，他又直言同黃心穎合作很好，是愉快的經歷，更歡迎其邀約。

《法證先鋒IV》的重拍，為劇組帶來巨大損失，浪費所有台前幕後工作人員的時間。（Instagram@wonghoyinraymond）

除了《法證先鋒IV》，黎諾懿首次擔任主持的旅遊飲食節目《懿想得到》當時也因有黃心穎而重拍兼延期播出，他更在風頭火勢之際曬出與黃心穎為節目拍攝的宣傳相，並多謝參與的嘉賓，引來網友勸他不要同這樣的人做朋友，甚至有網友tag黃心穎「唔好又搞人老公啦！」但私底下黃心穎沒有向黎諾懿致歉，兩人也無聯絡。然而今年，黎諾懿亦表態支持黃心穎復出，同樣也認為應該給她機會。

不難看出網友對黃心穎很反感。（IG截圖）

另外，原本張振朗、黃心穎主演的《堅離地愛堅離地》會接檔《鐵探》播出，但因「安心事件」即時被抽起，有傳張振朗為此嬲到震，還有差點淪為倉底劇的《牛下女高音》，男主角同樣是張振朗，幸好劇集最後有得播，反響亦不差。而張振朗與同劇演員吳岱融之前在受訪時，仍然幫黃心穎「求情」，希望觀眾可以寬容她，並且可以繼續合作。

同事們對黃心穎很「寬容」。（Instagram@owencheung）

當然，有不少網友認為這些都是客套的場面話，大家懂得如何做人，不會當眾撕破臉。但眼見無綫藝人以及高層都幫黃心穎講好說話，甚至照播她出演的劇集，因此也有網友奚落：「TVB已經缺人到這種程度了嗎」、「給小三機會？三觀不正」等。

大多數網友都認為做錯事就應該付出代價，而且作為公眾人物，受人矚目，行為舉止更應該檢點，傳遞正能量，更有網友直斥黃心穎有違倫理道德，難以接受她復出，「學藝先學德，觀眾不是愚蠢無知」。