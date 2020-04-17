【矚目配角】呂珊童星出身睇淡愛情　七八歲見盡離合：點會憧憬？

上回講到呂珊與梅姐的往事，也講到呂珊參加新秀歌唱比賽的經歷，相信大家又再了解她多一分。珊姐在TVB拍劇多年，唱歌事業也是少有名氣，大家也會略知一二，反而她一直沒有過多提及自己愛情的部份，今年56歲的珊姐依然單身，而她解釋，好大機會是因為自少便加入了娛樂圈。 Credit: 台北·寛巷子@海港城

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呂珊透露自己對愛情的看法。（梁碧玲攝）

愛情，最簡單直接的解釋，就是找對了另一伴，能夠陪你走過一輩子。珊姐明顯找對一個人是多麼的困難，她說：「我覺得好似你喺生意上搵個合作夥伴長期拍檔都難喇，如果係一齊生活，由瞓到食飯到工作，或者一齊享樂，好多嘢共同嘅，其實都有個難度喺度，所以都係隨緣。」

一切講緣份，睇得好開。（梁碧玲攝）

當然珊姐並不是一直都單身，人生也試過出現另一伴，可惜依然不能長久，她更相信，友情會比愛情走得更長遠，「愛情其實同友情係咪差唔多呢？都係緣份呢？只不過愛情多一兩樣嘢，拖手之類，其實差唔多，有緣咪一齊。其實你都係要畀對方有空間，尊重人哋，咁先可以維持到嗰個情誼嘅長久，但係有時你盡咗幾多力都好，如果真係冇緣都冇辦法挽救。」珊姐指可能很多女士都會對愛情有憧憬，但自己只會專注工作，並不想浪費時間多想，她說：「愛情實質係呢樣嘢唔係坐低發白日夢，諗吓嫁唔嫁入豪門呢？嫁去邊呢？再返去做嘢。我一直以嚟個思想就係諗點樣個工作再做好啲，呢個唔係壓力，而係都有個熱誠喺度做嘢，所以覺得工作，我唔係工作狂，但我覺得工作喺我血液入面運行得勁啲。」

對比愛情，工作更能令呂珊投入。（梁碧玲攝）

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珊姐五歲開始入行拍下第一部電影，之後展開唱歌生涯，年紀輕輕便踏進這個人稱「大染缸」的娛樂圈，很多想法自然和普通人有分別，她說：「通常女士對愛情都會有種盼望，但我真係冇乜，我太細入呢個圈做嘢，五六七歲就喺呢個圈，我係一路都接觸大人，我身邊係從來冇小朋友群，連我自己由五歲，十歲、十五歲嘅朋友都冇，我一接觸已經係廿幾三十幾，你諗吓一個咁細嘅細路仔，由始至終都係見住勁大嘅大人，你話佢嘅思想係咪有少少異於童年呢？」太早見過太多事，可以是豐富了人生歷練，也可能會對你的人生創造了不能磨滅的痕跡。

雖然珊姐已經56歲，但依然keep得好好。（梁碧玲攝）

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「見得太多人面孔、太多故事，係好豐富嘅故事充住喺個腦度，細個已經見咁多嘢，你點會憧憬？你唔會諗呢碗麵係咩味呢？都不出甜酸苦辣嘅啫，都知道晒。」或者這便是珊姐到現在也是單身的原因，愛情的體驗，試也試過，看過也實在太多，已經不再是自己需要的目標。「七八歲開始我已經見到啲哥哥姐姐離離合合，好多家庭糾紛又好，幸福又好，好多唔同嘅嘢喺度上演，太多嘢睇到，咁我會記住。我會過濾吓，唔會落閘嘅。」珊姐笑說。