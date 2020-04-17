【新冠肺炎】陳豪訪問戴口罩似聖誕老人　K Kwong指加紙巾有根據

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，口罩就已經由醫療用品變成日常用品，不過戴得耐，總會有異味，而近日拍攝無綫新劇《陀槍師姐2020》的陳豪，就似乎搵到一個非常好的解決辦法，他接受TVB娛樂新聞台訪問時更親身示範。

陳豪個口罩真係好型。（Facebook截圖）

這一段訪問，由TVB娛樂新聞台在日前（16/04）晚上10時半左右，在Facebook專頁播出，內容主要講陳豪於當日生日正日，為新劇《陀槍師姐2020》開工，劇組更為他準備了一個生日蛋糕，十分之溫馨。他接受訪問也表示生日願意是身體健康、世界和平，但是當他那個遮掩着迷人性感的而唏噓的鬚根，內層夾着一塊三角厚紙巾的淺藍口罩，出現在熒光幕上，記者就已經冇再留意訪問的內容...

點解摺成三角形而唔係四方形？因為下巴位的紙巾，可以方便自己用手調整口罩位置！陳豪真係好聰明！（電視截圖）

其實口罩內應否加紙巾，一直都困惑着不少香港市民，有人說加紙巾後可以擋口水增加口罩的壽命、也有人說可以辟味，不過也有人持相反意見，表示加紙巾只是多餘，指如果紙巾不乾淨就只會增加感染風險。

陳豪一直都是型佬的代表人物，今次更是走在潮流的尖端。（IG@moses_chan_）

根據網上一些報道，就曾經提過：「口罩內放紙巾能夠擋隔口水，從而增加耐用度。」惟暫時並無研究實證，更表示口罩需要在正確位置才能發揮功能，但如果紙巾太大張，則有機會影響鼻樑及臉部的貼服度，而影響口罩防護性。

聽日會唔會成街嘅人都係咁戴口罩...（Facebook截圖）

當然，坊間亦有不少人會將用紙巾當隔層使用，其中與社企自行研發可重用口罩「HK Mask」，化學博士K Kwong就曾經在個人Facebook上講過：「【流口罩不要送俾人，加一片 tempo 自己用】德國佬係打仗果陣發現加一張紙巾大大增強防毒面具嘅隔毒能力，今日K仔教你用紙巾令啲流口罩起死回生」，即口罩加添能增加口罩防護力。

K Kwong在Facebook表示，可以加一塊紙巾增加口罩能力。（K Kwong / Facebook截圖）

而消費者委員會也在3月初發布一份《重用口罩？自製口罩？科學檢測助全民抗疫》文章，文中教育市民如何自製口罩，以及自製口罩的效能。當中也提到，「面巾紙的質地柔軟，衛生標準高及吸水力強， 最宜作內層物料」並附上一份研究報告，顯示一張袋裝厚紙巾對氣溶膠微粒的過濾功用只稍低於外科口罩，但要留意，上述資料只屬參考性質，對於口罩加紙巾的功效，還是要以專家研究作準。

消費者委員會為市民測試紙巾的效用，不過就未提及口罩加紙巾是否可行。（網頁截圖）

當然，K Kwong亦都表示過，重用口罩的濾層可以暫時用紙巾代替。（Facebook截圖）

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