周揚青超短髮照片登熱搜　否認跟分手有關：只會因好不好看去做！

羅志祥與周揚青拍拖8年不時都會在社交平台放閃，但最近兩人不但停止互動，羅志祥與朋友還同一班網紅於別墅開Party，因此密密傳出分手消息。周四（16日），周揚青在微博同IG上載多張短髮照片並寫道：「請你們好好看看我可愛的模樣」，隨即引發外界猜測她因與羅志祥分手，所以「斬斷情絲，從頭開始」。

周揚青同場以長髮示人。（微博@周揚青）

今日（17日），周揚青再次發文表示，昨日曬完短髮怕大家誤會，因此已澄清是假髮，同時強調「我只會因為好不好看而絕不是任何人任何事去剪我的頭髮」，更透露了一段父母之間的小插曲，她在IG Story中寫道：「我媽從小就因為我頭髮的事情和我爸爸吵架，我媽媽什麼事情都聽我爸爸的，可是爸爸只要一說讓我剪短，媽媽就會超生氣，所以我從小到大幾乎就沒有短髮過。」周揚青說這是媽媽唯一的堅持，所以就聽她的。

周揚青澄清自己是戴的假髮，並沒有剪短頭髮。（Instagram@gracechowwwww）

無論短髮的真假，但周揚青的這個造型確實令網友們眼前一亮，大眼高鼻，眉上瀏海顯得她五官更加立體，非常有型。而「周揚青短髮」的話題也火速登上熱搜，引起大家討論。對此，網友們都紛紛大讚：「絕世名伶」、「太帥了」，還有網友指她撞臉Justin Bieber、郭采潔等。

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