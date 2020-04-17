黎諾懿、黃智賢化身「煮」家男　靚裝廚房先係重點

雖然新冠肺炎令大家人心惶惶，不過也由於人人都要隔離在家，激發大家的潛能，尤其是廚藝方面。TVB男星黃智賢和黎諾懿近日都不約而同在家瘋狂下廚，而且相當有板有眼，食物賣相非常吸引，令人相當驚喜，原來兩位都是大廚，失敬失敬！

擁有一個大廚房的黎諾懿近來頻頻下廚，炮製不少烘焙糕餅麵包，看起來就像是街外買的一樣！（影片截圖）

黎諾懿自小已懂得下廚，為家人炮製美食，他一向喜歡鑽研美食，今年更創立自家品牌《店小懿》，頭炮出品賀年糕點。疫情期間，黎諾懿經常在家中下廚，更有囝囝小春雞陪住，享受家庭樂，他中西餐都煮，賣相非常專業，媲美外面的餐廳！

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阿Ben近日亦成為「煮」家男，留家抗疫不時親自下廚，煮海鮮大餐、焗Pizza、焗英式鬆餅，同樣賣相非常吸引，令人流晒口水。

黃智賢也化身「煮」家男，不時炮製美食給家人！（IG圖片／benwong1020）

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最令人羨慕的，除了他們兩個的手藝之外，就是二人都有一個好靚好專業的廚房，黎諾懿的廚房比較摩登，有一個超大的中島，加上多個專業級的焗爐，令人在煮食中多幾分享受。而黃智賢的廚房都好靚，用上北歐田園風設計，窗外仲有海景，令人如置身歐洲一樣，非常寫意。如果你覺得自己廚藝不夠好，應該係因為爭咗個靚廚房。