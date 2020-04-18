袁詠儀強制隔離後即到名店掃貨？　網友：她買了六個包十六件衣服

袁詠儀（靚靚）一向出名熱愛買名牌手袋，張智霖曾經喺綜藝節目中對天空吶喊：「老婆，不要再買包了！」更表示靚靚會將自己做籌碼，只要拎新貨靚袋出嚟就可以同張智霖合照。最近靚靚因工作飛到內地，有網友指佢完成強制隔離後第一件事就係去名店大手掃入６個袋１６件衫，仲引來靚靚親自回應。

袁詠儀返內地工作接受14日強制隔離。（微博：＠袁詠儀靚靚）

袁詠儀4月16日發微博指自己已完成隔離。（微博：＠袁詠儀靚靚）

靚靚最近返回內地拍劇，留喺酒店接受14日強制隔離後，佢喺微博貼出酒店送畀佢嘅「畢業禮物」，大家以為佢隨即返回劇組，但有網友於微博留言話：「在恒隆愛馬仕修包碰到袁詠儀了，她買了六個包十六件衣服，姐是真的有錢真的愛買包。」

袁詠儀穿着Birkenstock x Valentino涼鞋到沙灘放假。（anitayuenwy@instagram）

4月17日就有網友爆料，話見到袁詠儀喺名店瘋狂掃貨。（微博：＠叫我老伯）

網友隨即議論紛紛提返起張智霖喺節目中言論，笑言靚靚真係買名牌唔手軟。最好笑係居然引來本尊留言回應：「沒有，沒有，澄清沒有，不可能有6個包，都是小錢包，那（哪）有16件衣服，6件衣服都沒有，是帽子，不要誇張，不然，不能入家門。」

袁詠儀親自澄清無買咁多，深怕「不能入家門」。（微博：＠叫我老伯）