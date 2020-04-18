【點相III】睇髮線耳仔就知感情事　沈殷怡曾被男友背叛有解釋！

撰文：林迅景
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《點相III 先機算》由皓云師傅、小占、利君牙及李蔓瑩（Renee）擔任主持，一眾ViuTV藝人和模特兒則會擔任現場觀眾，被師傅即場「點相」，以全面的角度剖析臉相的玄學秘密。
星期五（17/04）的集數講「上庭」（即由額上髮際到眉毛部位），當中師傅更提到，沈殷怡（Shirley）的耳仔太薄，原來也是缺點。
《點相III 先機算》由皓云師傅、小占、利君牙及李蔓瑩（Renee）擔任主持。
印堂中間有直紋，代表：老年，仔女緣薄，青年，成功遲，發達遲。
額窄代表要靠體力勞動賺錢。
髮線低、額窄，代表思想執着。
司空、中正位凹陷，代表22至25歲時曾受感情重創。
男性M字額，代表咸濕。
不過師傅解釋，M字額是代表要時常外出工作，見人見得多，咪多桃花囉。某程度上係「被迫咸濕」。
女性有照夫額，代表婚姻差。
女性髮線不齊，多雜毛也有問題。
女性髮線不齊，多雜毛，代表容易受騙，仲有戀父癖！沈殷怡（Shirley）和蔡寶欣（Pony）都有這個特徵。
耳朵主30歲前健康。
耳仔白裡透紅，代表腎氣足，體力旺盛。
耳仔長度要有6cm先合格。
耳內生毛，40歲前生代表短命，40歲後生代表長壽。
師傅讚Shirley耳仔生得靚，不過就話佢耳仔薄。
師傅讚Shirley耳仔生得靚，不過就話佢耳仔生得薄，亦即是耳仔軟嘅容易相信人、容易受騙。
耳邊凹陷或者突出，代表1至15歲家中有大變故。
耳珠有痣，代表晚年無憂。
耳細代表辛苦命。
耳珠有深鈄紋代表心臟必有問題。
講咩面相容易撞鬼。
眼較長，容易撞鬼。
臥蠶位凹陷又呈青色，易見鬼。
額頭髮角多離毛，易有意外以及撞鬼。
額頭髮角多雜毛，易有意外以及撞鬼。
眉骨凸、眉粗，代表有殺氣、百邪不侵。