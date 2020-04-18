【點相III】睇髮線耳仔就知感情事　沈殷怡曾被男友背叛有解釋！

《點相III 先機算》由皓云師傅、小占、利君牙及李蔓瑩（Renee）擔任主持，一眾ViuTV藝人和模特兒則會擔任現場觀眾，被師傅即場「點相」，以全面的角度剖析臉相的玄學秘密。

星期五（17/04）的集數講「上庭」（即由額上髮際到眉毛部位），當中師傅更提到，沈殷怡（Shirley）的耳仔太薄，原來也是缺點。