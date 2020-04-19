陳欣妍舊照出土被嘲似女鬼　白色連身短褲配烈焰紅唇

憑ViuTV行山節目《美女郊遊遊》而為人熟悉的陳欣妍（Shirley），深受網民喜愛，樣子甜美的她最近在IG限時動態上載了舊照一張，Shirley指當時化了濃妝出席首映禮，不過就被朋友嘲笑似女鬼：「嗰時啱啱畢業，有個攝影師朋友叫我同佢去睇首映。當時好淆底，就化咗個超級成熟嘅妝，之後有人同我講第一眼見到呢個女仔成個女鬼咁，白衫深紅唇。」

憑ViuTV行山節目《美女郊遊遊》而為人熟悉的陳欣妍深受網民喜愛。（IG/ @shirleyelephant）

相中的Shirley穿上白色連身短褲，黑色尖頭高踭鞋，再襯上濃妝與烈焰紅唇，與現時淡妝清純的樣子截然不同。不過除了妝容上的分別外，Shirley的樣子沒有太大變化，笑起上來有酒窩非常甜美。Shirley看回從前的自己，自嘲似地產經紀，更說在年輕時總想變大人：「點解當時會想簽我？在某個很青春的年齡段，都把自己打扮得很成熟，想要變成大人，不想被當作小孩。」

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