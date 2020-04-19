《欲罷不能》靠禁慾挑逗觀眾　女參賽者玩得放：全部男人我都想要

受新型冠狀肺炎（COVID-19）影響，各國民眾都留在家中抗疫，不過足不出戶太久，煲劇煲到厭的時候，看一看真人Show節目也是個不錯的選擇。繼《盲婚試愛》（Love Is Blind）之後，Netflix再與前日（17/4）推出全新真人Show《欲罷不能》（Too Hot to Handle），上架兩日已經成功撼低多套大熱歐美劇和韓劇，穩佔Netflix點播第二位，究竟這套真人Show有幾勁？

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雖然《欲罷不能》（Too Hot to Handle）在爛番茄專業評分只得50%，但似乎觀眾就非常受落，更在網絡上掀起熱烈討論。節目邀請了10位分別來自美國、英國、加拿大和澳洲等地的飢渴約炮專家，去到墨西哥的海灘度假村參與「禁慾之旅」。玩法非常簡單，就是接下來一個月內都不准發生任何形式的性行為，就連自行解決都不可以，成功「禁慾」的話就能奪得10萬美元的獎金（約77萬港元）。如果參賽者在互相了解的活動期間破戒，獎金就會按親密程度扣減，例如親吻的話就會被扣減3千美元（約2.1萬港元），如此類推。

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節目其中一大看點就是參加節目的俊男美女，每位玩家樣貌姣好身材Fit爆，仲自信爆棚！在首集的介紹當中，有多位參賽者都發表了令人驚訝的言論。其中一位參賽者Sharron就透露自己炮友永遠不嫌多，而且在任何時候都會有後備，無論去到哪裡都有辦法認識到女人，更以自己的下體引以為傲：「曾經有張照片將我的下體和噴霧罐做比較。」另外，來自英國的David就表示自己都不太懂得如何識女仔，不過只要脫掉上衣很自然就會有很多女士為之瘋狂。

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至於女子組方面，身兼模特兒的Francesca就透露自己Instagram追蹤人數每日上升，至今已達到58萬followers。她笑指性格是自己最吸引的地方，不過別人總是會注意到自己驕人的上圍，更大方分享如何成功溝到仔：「如果我想得到某個靚仔，通常只要撥一下頭髮，加上眼神接觸，然後就Game Over，我贏！」而在場唯一一位的黑人女參賽者，Rhonda自命美貌不凡，更指作為女人就要力求上進，女人也能做男人的事。

點擊下圖看最受男士歡迎的Francesca的靚相：

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節目中的虛擬機械人主持Lana曾表示過《欲罷不能》的目的是要幫助這些自我中心的參賽者，在個人關係上建立更深層次的連繫。可惜對於這班慾火焚身的年輕參賽者來說，有誘人的獵物在身邊要「禁慾」已經非常困難，加上他們要參與一連串「點到即止」，甚至乎意淫的派對遊戲，要能夠控制自己絕對是難上加難。而最令觀中留下深刻印象的是，所有女參賽者都比男參賽者玩得更放，更有女士玩性暗示遊戲時，不禁表示「我就忍唔住！」、「好想舔佢全身！」、「全部男人我都想要！」等驚人的言論。