單文柔30歲牛一　陳展鵬送$68廁紙蛋糕慶祝：物以罕為貴

單文柔30歲生日，同老公陳展鵬去到沙灘一齊慶祝。（smyphoebe@IG圖片)

單文柔30歲生日，由於疫情關係所以未有大肆慶祝，不過老公陳展鵬都好識做，特地準備了廁紙造型蛋糕，呢個蛋糕雖然只係價值68元，但自從餅店推出之後，網上預訂系統都一度癱瘓，而門市亦早早售罄，令不少網民有感廁紙造型蛋糕難買過廁紙。

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呢個廁紙造型蛋糕好搶手，唔係咁易買。（rucochan@IG圖片)

29+1嘅單文柔手持生日汽球，於沙灘同老公一齊享受呢個蛋糕，事後她發文表示：「 邁向女生另一個階段 碰巧看到一篇文章 說何謂『成熟的人』 我想 每個人閲讀後理解和吸收都不一樣 我的應該是懂得擁抱自己 然後活到老學到老 希望每年都長智慧 學會懂得更愛身邊人 29+1 快樂」而老公陳展鵬則回覆說：「物以罕為貴 希望我為你準備嘅廁紙蛋糕會令你開心啲！29+1確實係一個難忘嘅日子也是一個好特別嘅年份。確實係悲喜交集 但請你放心 我會和你一起渡（度）過 祝身體健康開心快樂」隨後他亦在po上載了廁紙蛋糕照片，並發文表示自己用盡千方百計先諗到送呢個蛋糕。